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İskoçya-AB ilişkileri yorumu İspanyol başkonsolosu görevinden etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

İspanya Dışişleri Bakanlığı, "bağımsız bir İskoçya'nın AB'ye girişine İspanya'nın destek vereceğini" savunan Edinburg'daki başkonsolosunu görevden aldı

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanlığı, "bağımsız bir İskoçya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) girişine İspanya'nın destek vereceğini" savunan Edinburg Başkonsolosu Miguel Angel Vecino'yu görevden aldı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayanılarak İspanyol basınında yer alan haberde, Edinburg Başkonsolosu Vecino'nun "İspanya'nın bağımsız bir İskoçya'nın AB'ye girişini destekleyeceği" yönündeki görüşlerinin ardından görevden alınarak Madrid'e çağırıldığı bildirildi.

İspanyol başkonsolosun, geçen perşembe "The National" gazetesinde yayımlanan makalesindeki ifadeleriyle "açık bir şekilde görevinin sınırlarını aştığını" belirten Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Vecino'nun görevinin "siyasi temsilcilik olmadığını" vurguladı.

Bakanlık yetkilileri, tartışmaya neden olan bu tip açıklamaların bir başkonsolos veya bir büyükelçinin değil sadece Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve İletişim Genel Müdürlüğünün işi olduğunu kaydetti.

İspanya'da sağ görüşlü Halk Partisinden Avrupa parlamenteri olan Esteban Gonzalez Pons da nisanda The National gazetesinde yayımlanan makalesinde, "bağımsız bir İskoçya'nın Brexit'ten önce AB'ye direkt üye olmasını partisinin veto edeceğini, Brexit'ten sonra İskoçya'nın bağımsız bir ülke olması halinde ise AB'ye girmek için Türkiye ve Sırbistan'ın arkasından sıraya girmesi gerektiğini" savunmuştu.

Başkonsolos Vecino'nun görevinden alınmasına neden olan yazısını Pons'un makalesine cevap olarak kaleme aldığı belirtildi.

Pons'un görüşlerinin "kesinlikle İspanyol hükümetinin görüşlerini yansıtmadığını" savunan Başkonsolos Vecino, yazısında İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell'in "eğer İskoçya yasal yollardan bağımsızlığını elde ederse İspanya, İskoçya'nın AB'ye girmesini engellemeyecektir." ifadelerine de atıfta bulundu.

İspanya devleti, Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerden dolayı İskoçya'daki bağımsızlıkla ilgili gelişmelere oldukça temkinli yaklaşıyor.

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AB Avrupa Birliği Brexit İskoçya İspanya İspanya Dışişleri Bakanlığı

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