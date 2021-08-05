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İskoçya'da adaya yerleşecek 100 kişi aranıyor! 50 bin sterlin verilecek

05.08.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya hükümeti, nüfusu her geçen gün azalan ve yaşamın yok olmasından endişe ettiği Outer Hebrid bölgesindeki North Uist adasına yerleşecek kişiler için yeni planını açıkladı. Buna göre hükümet, 100 kişi ya da aileye adaya yerleşmeleri için 50 bin sterlin (580 bin TL) verileceği açıkladı.

İskoçya'da adaya yerleşecek 100 kişi aranıyor! 50 bin sterlin verilecek

İskoçya, nüfusun azalmasını engellemeye yönelik bir plan kapsamında, önümüzdeki beş yıl içinde Outer Hebrid bölgesindeki North Uist adasına yerleşecek kişiler aradığını açıkladı.

Yaşamı daha aktif hale getirmek amacıyla önümüzdeki beş yıl içerisinde adaya yerleşecek kişilere 50 bin sterlin (580 bin TL) vereceğini açıklayan hükümet, plan için 100 kişiye toplam 5 milyon sterlin bütçe ayırdığını belirtti.

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YETİŞKİN YA DA AİLELERE 50 BİN STERLİN VERİLECEK

Son 10 yılda yaşadığı göç nedeniyle nüfusu gittikçe azalan adaya yerleşecek kişilere verilecek 50 bin sterlinin çalışma çağındaki yetişkinlere ya da ailelere verileceği belirtildi.

Kişilerin bu parayla adada ev alabileceği ve iş kurabileceği bildirilirken, halihazırda adada yaşayan ve kalacağını belirten kişilere de verilebileceği aktarıldı.

Alınan bu kararla İskoçya’da nüfusu 20 binin altında olan 93 adada yaşayan kişilerin, büyük şehirlere gitmesinin engellenmesinin teşvik edilmesi bekleniyor.

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İngiliz sterlini
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