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İskoçya'da bıçaklı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2020 16:29 | Son Güncelleme

İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'da kalabalık bir caddede gerçekleşen saldırıda çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor, yaralıların durumu ağır. Saldırıya uğrayanlar arasında bir polis de var. Bir görgü tanığı, yerde kanlar içinde yatan insanlar gördüğünü söyledi.

İskoçya'da bıçaklı saldırı

İskoçya'nın Glasgow kentinde öğle saatlerinde bıçaklı saldırı düzenlendi. İngiliz medyası, çok sayıda insanın yaralandığı saldırıdan hemen sonra silahlı polislerin olay yerine ulaştığını bildiriyor.

Olayın gerçekleştiği nokta, hayli kalabalık olan West George Sokağı ve polis ekipleri çevredeki yolları kapattı.

Ağır yaralananlar arasında bir polis de var.

Sky News'e konuşan bir görgü tanığı, yerde kanlar içinde yatan insanlar gördüğünü söyledi.

Görgü tanığı Craig Milroy ise, olayı ofis penceresinden gördüğünü ve ambulansların dört yaralıyı hastanelere taşıdığını aktardı.

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