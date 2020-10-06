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  4. İskoçya’daki Eminem hayranı kadın dövmeleriyle rekor kırdı

İskoçya’daki Eminem hayranı kadın dövmeleriyle rekor kırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.10.2020 14:28 | Son Güncelleme

35 yaşındaki Nikki Patterson, vücudundaki 15 Eminem portresi dövmesiyle, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi.

İskoçya’daki Eminem hayranı kadın dövmeleriyle rekor kırdı

CrazyEminemLady adlı bir Instagram sayfası da olan Patterson Fox News’a verdiği röportajda, rekoru onaylandığında 16. Eminem dövmesini yaptırdığını, yakın gelecekte yaptırmayı planladığı beş Eminem dövmesi daha olduğunu söyledi.

Eminem’in müziğine ilk kez 14 yaşında aşık olduğunu söyleyen Patterson, ilk dövmesini 19 yaşındayken Eminem’in Slim Shady şarkısından ilhamla yaptırmış. Üç yıl önce de Eminem portrelerinden oluşan bir dövme koleksiyonuna sahip olmaya karar verdi.

Patterson “İskoçya merkezli dövme sanatçısı David Corden’ın yaptığı bir Eminem dövmesi gördüm ve buna ihtiyacım olduğunu anladım. Dövmem bir gecede hayatımı değiştirdi; çünkü kendi bedenimden utanmak yerine, onu göstermek istemeye başladım” dedi.

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Dövmelerinin kendisini değiştirdiğini düşünen Patterson “Artık kendine güvenen biriyim. Aynaya bakmayı seviyorum. İnsanların hakkımda ne düşündüğüyle ilgili daha az endişeleniyorum” dedi.

Dövmeleriyle birlikte kendine güven kazanan Patterson, geçtiğimiz ay dünya rekoru kırdı. Dünyanın en çok Eminem dövmesine sahip insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Patterson, Ekim ayında başka bir Eminem portresi daha yaptıracacağını söyleyerek “Şimdilik kendi rekorumu kırmaya devam edeceğim” dedi.


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