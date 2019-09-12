İskoçya Mahkemesi’nden Johnson’a Brexit Darbesi

İskoçya yüksek mahkemesi Başbakan Boris Johnson’un İngiltere parlamentosunu askıya almasının “kanunsuz” olduğu kararına vardı. Bu karar parlamento üyelerinin derhal meclise geri dönmeleri çağrılarına neden oldu.

İskoçya yüksek mahkemesinin Johnson’un parlamentonun çalışmalarını Pazartesi gününden 14 Ekim’e kadar durdurmasının kanunsuz olduğu kararı 31 Ekim’de ülkeyi AB’den anlaşmalı ya da anlaşmasız çıkartma sözü veren hükümet için bir darbe oldu.

Brexit öncesi çatışma derinleşiyor

Parlamentonun askıya alınması nedeniyle 15 Ekim’de yeniden başlayacak oturumlarda milletvekillerinin 31 Ekim öncesi atılması gereken adımlarla ilgili önlerinde iki hafta gibi kısa bir süre kalıyor.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasına yedi hafta kaldı. Ancak hükümet ve meclis Brexit’ten anlaşmalı ya da anlaşmasız çıkmak konusunda girdikleri çatışmayı çözebilmiş değil.

İskoç Ulusal Parti’li parlamento üyesi Joanna Cherry “Parlamentonun derhal yeniden göreve çağrılması çağrısı yapıyoruz” dedi.

Protestolar sürüyor