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İskoçya Mahkemesi’nden Johnson’a Brexit Darbesi

12.09.2019 08:39 | Son Güncelleme

İskoçya yüksek mahkemesi Başbakan Boris Johnson’un İngiltere parlamentosunu askıya almasının “kanunsuz” olduğu kararına vardı. Bu karar parlamento üyelerinin derhal meclise geri dönmeleri çağrılarına neden oldu

İskoçya Mahkemesi’nden Johnson’a Brexit Darbesi

İskoçya yüksek mahkemesi Başbakan Boris Johnson’un İngiltere parlamentosunu askıya almasının “kanunsuz” olduğu kararına vardı. Bu karar parlamento üyelerinin derhal meclise geri dönmeleri çağrılarına neden oldu.

İskoçya yüksek mahkemesinin Johnson’un parlamentonun çalışmalarını Pazartesi gününden 14 Ekim’e kadar durdurmasının kanunsuz olduğu kararı 31 Ekim’de ülkeyi AB’den anlaşmalı ya da anlaşmasız çıkartma sözü veren hükümet için bir darbe oldu.

Brexit öncesi çatışma derinleşiyor

Parlamentonun askıya alınması nedeniyle 15 Ekim’de yeniden başlayacak oturumlarda milletvekillerinin 31 Ekim öncesi atılması gereken adımlarla ilgili önlerinde iki hafta gibi kısa bir süre kalıyor.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasına yedi hafta kaldı. Ancak hükümet ve meclis Brexit’ten anlaşmalı ya da anlaşmasız çıkmak konusunda girdikleri çatışmayı çözebilmiş değil.

İskoç Ulusal Parti’li parlamento üyesi Joanna Cherry “Parlamentonun derhal yeniden göreve çağrılması çağrısı yapıyoruz” dedi.

Protestolar sürüyor

Hükümet ise kararı temyiz için İngiltere’nin en üst yargı makamı olan Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak. Johnson bu kararın beklenmesi sürecinde parlamentonun çalışmaya başlamaması gerektiğini savunuyor.

Bir grup muhalif parlamento üyesi parlamento binası önünde üyelerin yeniden çağrılması talebiyle toplandı. Johnson parlamentonun çalışmalarına ara vereceğini 28 Ağustos’ta açıklamış ve hükümetin bu sırada yeni bir yasama takvimi hazırlayacağını bildirmişti.

Saray sessizliğini koruyor

Ancak muhalifler kapanmanın nedeninin Brexit planına karşı çıkılmasını önlemek olduğu görüşünde. Mahkemeye Johnson’un hükümetin çalışmalarını durdurmayı Kraliçe Elizabeth’ten yasamayı durdurmasını resmen istemeden haftalar önce planladığına dair belgeler sunulmuştu.

Buckhingham Sarayı ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddederek bunun hükümeti ilgilendiren bir konu olduğu açıklamasını yapmıştı.

Johnson’un Muhafazakar Partisi’nden geçen hafta ihraç edilen 21 isimden biri olan Dominic Grieve Johnson’un kraliçeyi yanlış yönlendirmiş olması durumunda istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Bundan sonra ne olabilir?

İngiltere üç yıldır AB’den çıkmak ve Brexit anlaşması yapmak için uğraşıyor. Eski Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması parlamento tarafından arka arkaya üç kez reddedilmişti. Erken seçim ya da yeni bir Brexit referandumu da hala gündemdeki seçeneklerden.

İskoç hakimler kararın gerekçesi olarak parlamentonun çalışmalarının durdurulmasının parlamento üyelerini engellemek ve Johnson’un AB’den anlaşmasız çıkma isteği olduğunu belirtti.

Brexit Partisi'nden "anlaşmasız ayrılığa" şartlı yeşil ışık

Brexit süreci hem iktidar partisi hem de ana muhalefetteki İşçi Partisi içinde ciddi bölünmelere yol açtı. Son olarak İşçi Partisi başkan yardımcısı Tom Watson ikinci bir referandum için baskı yapılmasına destek verdiğini söyledi.

Her iki partiden oy çalması beklenen Brexit Partisi’nin lideri Nigel Farage ise Çarşamba günü Johnson’a bir seçim anlaşması teklif etmişti. Anlaşmaya göre Farage anlaşmasız Brexit’e destek verebileceğini ancak bunun için Johnson’un erken seçim çağrısı yapmasını teklif etti. Farage AB ile net bir ayrılık yaşanmazsa Muhafazakarlar’ın büyük darbe alacağını ve çoğunluğu sağlayamayacaklarını söyledi. Farage bu gibi bir durumda Muhafazakar Parti’nin oylarının Brexit Partisi’ne kayacağı uyarısında bulundu.

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