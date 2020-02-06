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İskoçya Maliye Bakanı, 16 yaşındaki bir çocukla mesajlaştığı iddiaları üzerine istifa etti

06.02.2020 15:15 | Son Güncelleme

İskoçya Maliye Bakanı Derek Mackay, 16 yaşındaki bir erkek çocukla altı ay süreyle mesajlaştığı iddiaları üzerine istifa etti.

İskoçya Maliye Bakanı, 16 yaşındaki bir çocukla mesajlaştığı iddiaları üzerine istifa etti

Derek Mackay'in "Şirinsin" dediği çocuğa Instagram ve Facebook üzerinden bu süre içinde toplam 270 mesaj gönderdiği, akşam yemeğine ve bir rugby etkinliğine davet ettiği öne sürülüyor.

'APTALCA DAVRANDIM'

Derek Mackay, İskoçya'da yayımlanan Scottish Sun gazetesinde bugün yer alan iddialar sonrası "aptalca davrandığını" söyleyerek istifa etti, çocuk ve annesinden özür diledi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, 42 yaşındaki Mackay'nin istifasını kabul etti.

Gazeteye göre mesajlardan birinde çocuk, bakana "Herhangi bir şey deneme" diyor.

Haberde çocuğun annesinin bakanın görevden alınmasını istediği belirtiliyor.

Derek Mackay, bugün İskoçya Parlamentosu'nda da bakanlığının bütçesini açıklayacaktı.

Mackay'in istifası üzerine bütçeyi Kamu Maliyesi Bakanı Kate Forbes'un sunacağı açıklandı.

Mackay 2013'te eşcinsel olduğunu açıklayarak eşinden ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İskoçya Maliye Bakanı DEREK MACKAY erkek çocuk MESAJLAŞMAK

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