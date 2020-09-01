İskoçya Yeniden Bağımsızlık Referandumu İstiyor

İskoçya’nın bağımsız olması İngiltere’nin topraklarının yaklaşık üçte birini, nüfusunun onda birini kaybetmesine ve dünyanın en büyük altıncı ekonomisinin bölünmesine neden olabilir.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Corona virüsü salgınıyla mücadelede gecikmeli tavrı ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma kararı karşısındaki öfke İskoçlar arasında bağımsızlığa desteğin ilk kez yüzde 50’nin üzerine çıkmasına neden oldu. İskoçlar 2016’da yapılan referandumda İngiltere’nin AB’den çıkmasına karşı oy kullanmıştı.

İskoçya’nın bağımsızlık yanlısı hükümetine başkanlık eden Sturgeon’un, ülkede ikinci bir bağımsızlık referandumu planı Mart ayından Corona virüsü salgını nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

İskoçya parlamentosu için gelecek yıl yapılacak seçimin İskoç Ulusal Partisi’nin yeni bir referandum için baskı yapmasına uygun zemini oluşturması bekleniyor. Milliyetçilerin çoğunluğu kazanması beklenen seçimin İngiltere Başbakanı Johnson üzerinde de yeni bağımsızlık referandumu konusunda baskı oluşturacağı sanılıyor.

İngiltere’de İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti’nin ardından üçüncü büyük siyasi parti olan İskoç Ulusal Partisi, İskoçya’daki en büyük siyasi parti.

İskoçya’nın bağımsızlık referandumu yapıp-yapmayacağı konusunda nihai kararı veren İngiltere parlamentosu olacak. Johnson’un muhafazakar hükümeti daha önce birçok kez yeni bir referanduma karşı çıkacaklarını belirtmişti.

