İskoçya'da 34 yaşındaki Ugandalı sığınmacı açlıktan ölmek üzere olan çocuğunun yanında ölü bulundu

Vakıf, birkaç hafta önce kendilerine başvuran Baguma'nın çocuğuna, kendisine bakmaya yetecek kadar parası olmadığını söylediğini aktardı.

Vakfın müdürü Robina Qureshi, bir yaşındaki oğlunun, cesedin yanında ağlarken bulunduğunu ve çocuğun "günlerce aç kaldığı için zayıf düştüğünü" söyledi.

Emniyet sözcüsü Baguma'nın ölüm sebebinin 'anlaşılamadığını' ama 'şüpheli bir olay' olarak incelenmediğini belirtti.

Ugandalı Baguma'nın cesedi, 22 Ağustos Cumartesi günü, oğlunun ağlama seslerinin duyulması üzerine yapılan aramayla Glasgow'da bir apartman dairesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İskoçya'da 34 yaşındaki sığınmacı Mercy Baguma, açlıktan ölmek üzere olan bir yaşındaki çocuğunun yanında ölü bulundu.

"Oturum hakkının süresinin dolduğunu söyleyen bir kağıt parçasıyla, çalışmanıza engel olan, masraflarını karşılamanıza engel olan bu zalim sistem nedeniyle işini kaybetmeye mecbur bırakılmasaydı bu anne hala hayatta olur muydu? Eminim Mercy'nin oğlu yeterince büyüdüğünde bu soruyu sormak isteyecektir."

"Neden anneler ve bebekler bu şehirde aç bırakılıyor, nedeni işlerin yoluna koyulması vakıflara ve gönüllülere bırakılıyor?

Bakanlık açıklamasında "İçişleri Bakanlığı sığınma sistemine dahil olan herkesin refahını çok ciddiye alıyor, Baguma'nın durumuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatacağız" dendi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü de "Bu trajik bir durum, Baguma'nın ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Bir diğer yardım kuruluşu African Challenge da sosyal medyada yayınladıkları videoyla vakıf gönüllülerinin Haziran ayı başında Baguma'ya gıda yardımı yaptıklarını duyurdu ve taziye mesajı yayımladı.

İskoç Özerk Yönetimi'nden Londra'ya eleştiri

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoç Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada Britanya'nın sığınmacı sisteminin 'bozuk' olduğunu söyledi ve devletin mültecilerle ilgili politikasında bütünlüklü bir reform yapılması çağrısı yaptı.

Glasgow, İskoçya'da sığınmacıların bulunduğu tek şehir ama yerel yönetimlerin sığınmacılar üzerinde kontrolü yok, kararlar merkezi Britanya hükümeti tarafından alınıyor.

Sturgeon, "Ülke genelindeki çoğu kişi gibi ben de çok üzgünüm ama aynı zamanda Mercy Baguma'nın ölümünden dolayı gerçekten çok öfkeliyim (...) Ama hepimiz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, yaşanan trajediden önce de bunu biliyorduk. Britanya'nın sığınmacı sistemi çökmüş. İnsanlık dışı ve değişmesi gerekiyor" diye konuştu.

İskoç Parlamentosu'ndaki haftalık oturumda İskoçya Yeşiller Partisi eşbaşkanı Alison Johnstone da "Bu korkunç trajedi, Mercy'yi sefalete sürükleyen Britanya hükümetinin sığınmacı politikasının doğrudan bir sonucudur" dedi.

Yardım kuruluşu Positive Action in Housing, Baguma'nın ölümünün Glasgow'daki mülteci toplumunun dört aydan kısa süre içinde yaşadığı en büyük trajedilerden biri olduğunu söyledi.