İskoçya’da 98 yaşındaki koronavirüs hastası iyileşip evine döndü

İskoçya'nın Dundee kentinde koronavirüse yakalanan 98 yaşındaki Daphne Shah beş gün hastanede kaldıktan sonra iyileşerek evine döndü. Daphne Shah'ın Wesley Shah, "Annemi ambulansa koyduktan sonra bir daha görebileceğimi sanmıyordum" dedi.

Daphne Shah'a geçen hafta Covid-19 teşhisi kondu. Shah, belirtilerin ortadan kalkmasından sonra Pazartesi günü Ninewells Hastanesi'nden taburcu edildi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, günlük bilgilendirme toplantısında Shah'ın durumu hakkında bilgi verirken "En karanlık dönemlerde bile her zaman bir umut ışığı vardır" diye konuştu.

Daphne Shah'ın oğlu Wesley Shah da "Dünyaya yaşlıların da koronavirüsten kurtulabileceğini söylemek istiyorum. Daha önce neredeyse 99 yaşında olan bir kişinin virüsü yendiğini duymadım. Eğer 98 yaşındaki bir kadın bu hastalığı yenebiliyorsa yaşınız ne olursa olsun, siz de yenebilirsiniz. İyimser olun" dedi.

Wesley Shah, annesinde öksürük ve yüksek ateş gibi belirtilerin görülmesinden sonra eve doktor çağırdıklarını, doktorun bakteri enfeksiyonundan şüphelenerek antibiyotik yazdığını söyledi. Shah'a göre antibiyotik fayda etmedi, halsizlik ve iştah kaybı da başlayınca annesi Daphne Shah hastaneye kaldırıldı.