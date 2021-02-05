İskoçya’da birbiriyle bağlantılı olduğu düşünülen olaylarda 3 kişi öldü

İskoçya’da bir hastane yakınında polisin birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşündüğü bir bıçaklı saldırı ve trafik kazasında toplam 3 kişi hayatını kaybetti.

İskoçya’nın Kilmarnock kentinde bulunan Crosshouse Hastanesi yakınında meydana gelen bir trafik kazası ve bıçaklı saldırıda toplam 3 kişi hayatını kaybetti. İlk olarak hastane otoparkında 39 yaşında bir kadın yaralı halde bulundu. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Söz konusu olaydan 20 dakika sonra hastaneye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Portland Caddesi’nde 20:05’te 24 yaşındaki ikinci bir kadın bıçaklı saldırıya uğradı. Crosshouse Hastanesi’ne kaldırılan kadın da hayatını kaybetti. Daha sonra kentin güneyinde 20:30 sıralarında 40 yaşında bir adam trafik kazasında hayatını kaybetti.

İskoçya polisi, hastanenin 3 saat süreyle kapatılmasına neden olan üç olayın bağlantılı olabileceğini belirterek, soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korkunç bir haber, yastayız. Crosshouse Hastanesi’ndekiler zaten Covid-19’un zorlu koşullarıyla mücadele ediyor. Acil servislerimize minnettarım” ifadelerini kullandı.

