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İskoçya'da Korkutan Tren Kazası

12.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

İskoçya lideri Nicola Sturgeon, doğudaki kıyı kasabası Stonehaven yakınlarında bir trenin raydan çıktığını, durumun “son derece ciddi” olduğunu söyledi

İskoçya'da Korkutan Tren Kazası

İskoçya lideri Nicola Sturgeon, doğudaki kıyı kasabası Stonehaven yakınlarında bir trenin raydan çıktığını, durumun “son derece ciddi” olduğunu ve ağır yaralılar olduğunu söyledi. Sosyal medyaya yansıyan videolarda olay yerinden dumanların yükseldiği görülüyor.

“Bu çok ciddi bir kaza” şeklinde konuşan Sturgeon, “Network Demiryolları şirketinden ve acil durum ekiplerinden gelen ilk raporu aldım. Durum hakkında son veriler bana iletiliyor. Ayrıntılar gelmeye devam etse de korkarım ağır yaralılar var” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Aberdeenshire’daki “çok ciddi olayın” haberini almaktan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

İskoç polisi, yerel saatle sabah 09.40 sularında Aberdeen kentinin 15 kilometre güneyindeki Stonehaven'da bir trenin raydan çıktığı bilgisi aldı.
Polis sözcüsü, acil yardım ekiplerinin ollaya müdahale ettiğini açıkladı.
İngiltere Ulaşım Bakanı Grant Shapps de olayla ilgili bilgilendirildiğini kaydetti.

Sky News, kazada bir kişinin öldüğü haberini iletse de bu ayrıntı henüz doğrulanmış değil.

Sosyal medya platformu Twitter'a yansıyan bir fotoğraf, trenin raydan çıktığı bölgede bir hava ambulansı ile yaklaşık 25 polis aracı ve ambulansın bulunduğunu, olay yerinden dumanların yükseldiğini gösteriyor.
Yerel basında gece şiddetli yağışın olduğu bölgede sel baskını olduğuna ilişkin haberler de yer alıyor.

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