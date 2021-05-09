İskoçya'da seçimleri bağımsızlık yanlısı SNP kazandı

SNP parlamentoda çoğunluğu elde edemese de ikinci bir bağımsızlık referandumu yapmayı planlıyor.İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını savunan İskoç Ulusal Partisi (SNP), dördüncü kez üst üste özerk parlamento seçimlerini kazandı.

Perşembe günü yapılan ve sonuçları cumartesi akşamı açıklanan seçimin sonuçlarına göre SNP parlamentodaki 129 sandalyeden 64'ünü kazandı ancak çoğunluğu elde etmek için gerekli 65 sandalyeye ulaşamadı. 2007'den bu yana iktidarda olan SNP dördüncü kez sandıktan en güçlü parti olarak çıktı.

Seçim sonuçları İngiltere'den ayrılmaya götürebilir

Seçim sonuçlarının İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılığa götürecek yolu açtığı belirtiliyor. İskoç hükümetinin bir dizi yetkisi bulunuyor ancak ekonomi ve güvenlik konularında kararlar hâlâ Londra'nın yörüngesinde alınıyor.

SNP parlamentoda çoğunluğu elde edemese de diğer bir bağımsızlık yanlısı parti olan ve parlamentoda sekiz sandalye kazanan Yeşiller ile iş birliği yaparak yeni bir referandum kararı alabilecek.