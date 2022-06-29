İskoçya’da Yeni Bir Bağımsızlık Referandumu Yapılacak mı?

İskoçya bölgesel hükümetin Başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) lideri Nicola Sturgeon, 19 Ekim 2023’te yeni bir bağımsızlık referandumu yapmak istediklerini söyledi.

Yeni referandumla ilgili bir tasarı sunan Sturgeon, "Bağımsızlık konusu bastırılamaz. Demokratik bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Ve bu da güven telkin eden bir süreçle olmalıdır” dedi.

Yeni bir bağımsızlık referandumu yapılması için 1998 tarihli İskoçya Yasası'nın 30. maddesi uyarınca İngiliz hükümetinin izni gerekiyor. Sturgeon, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın referandum yapılmasını engellemesi halinde, yasal yollara başvurulacağını söyledi. Sturgeon, "Yapmak istemediğim ve asla yapmayacağım şey, İskoç demokrasisinin Boris Johnson'ın ya da herhangi bir başbakanın esiri olmasına izin vermektir" diye konuştu.

Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Johnson ise yeni bir İskoçya referandumuna karşı çıkıyor. Johnson hükümeti, önceliklerinin ülkenin içindeki ekonomik durum olduğunu belirterek, yeni bir referandum yapma zamanı olmadığını bildiriyor.

YÜZDE 55,3 BAĞIMSIZLIĞA "HAYIR" DEMİŞTİ

İskoçya bölgesel hükümetin Başbakanı Sturgeon, İngiliz hükümetinden izin alınmadan yapılacak bir referandumun yasallığının tartışmalı olacağını ve bu nedenle İskoçya'nın üst düzey hukuk yetkilisi Lord Advocate'den konuyu Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'ne taşımasını istediğini söyledi.

Birleşik Krallık’ın parçası olan ve yaklaşık 5 buçuk milyon kişinin yaşadığı İskoçya’daki bölgesel hükümet, ülkenin Avrupa Birliği’nde kalmasını istiyordu.

Ancak Birleşik Krallık 2016’daki referandumla birlikten ayrıldı. İskoçya bölgesel hükümeti bu durumun yeni bir bağımsızlık referandumunu tetikleyeceğini sıklıkla dile getiriyordu.

İskoçya’da 2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda halkın yüzde 44,7’si bağımsızlığa “evet” yüzde 55,3’ü ise “hayır” demişti.

