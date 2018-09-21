İskoçya'dan Brexit'i erteleme çağrısı

LONDRA (AA) - İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, bir anlaşmaya varılamaması halinde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ertelenmesi çağrısı yaptı.

İngiliz kamu yayın kurululu BBC’ye konuşan Sturgeon, İngiltere’nin AB ile sürdürdüğü Brexit müzakerelerinde ayrıntılı bir anlaşmaya varılamaması durumunda, ülkenin 29 Mart 2019’daki resmi ayrılık tarihinde AB’yi terketmesinin “gözleri bağlı bir şekilde uçurumdan atlamak” olacağını söyledi.

“Anlaşmasız ayrılık bence kabul edilebilir bir seçenek değil.” ifadesini kullanan Sturgeon, şunları kaydetti:

“Eğer parlamentonun önündeki seçenek buysa, bence İngiltere’nin 50. maddenin öngördüğü süreyi uzatması bütün ülkenin çıkarına olur. Böylece tava ile ateş arasında tercihte bulunmak yerine, diğer seçenekler de doğru dürüst değerlendirilebilir.”

İngiltere Başabakanı Theresa May daha önce yaptığı açıklamada ertelemenin İngiltere için bir seçenek olmadığını söylemişti. May, dün Salzburg’da yaptığı basın toplantısında da İngiltere’nin anlaşmasız ayrılık için de hazırlık yaptığını kaydetmişti.

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