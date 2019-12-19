İskoçya'dan İngiltere'ye bağımsızlık referandumu için yetki devri çağrısı

LONDRA (AA) - İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, merkezi hükümete, ülkede ikinci bağımsızlık referandumu yapılması için bölgesel yönetime yetki devretmesi çağrısı yaptı.

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da basın toplantısı düzenleyen Sturgeon, geçen hafta yapılan erken genel seçimde liderliğini yaptığı İskoç Ulusal Partisinin (SNP) bölgedeki 59 milletvekilliğinden 48’ini aldığı hatırlatarak, bunun, halkın kendilerine yeni bir bağımsızlık referandumu yapmak için "yetki verme" anlamına geldiğini söyledi.

Bugün Boris Johnson başbakanlığındaki merkezi hükümete ikinci bir bağımsızlık referandumunun niçin gerekli olduğunu açıklayan kapsamlı bir belge göndereceklerini anlatan Sturgeon, referandum için akıllarındaki tarihin de 2020 yılının ikinci yarısı olduğunu kaydetti.

Sturgeon, Johnson’ın referanduma “hayır” diyeceğini bildiklerini ancak bunun “tartışmanın sonu” olmayacağını dile getirdi.

“İskoçya’nın anayasal geleceğine ilişkin kararın burada yaşayan insanlar tarafından verilmesi temel bir demokratik ilkedir.” ifadesini kullanan Sturgeon, “İskoç hükümeti, yeni bir bağımsızlık referandumu yapma konusunda halka seçim hakkı vermek için açık bir demokratik yetkiye sahiptir, merkezi hükümetin ise demokratik görevi bunu tanımaktır.” diye konuştu.