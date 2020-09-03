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İskoçyalı hemşire Hong Kong güzellik kraliçesi seçildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

İngiltere’nin İskoçya bölgesinde doğan 25 yaşındaki Lisa Marie Tse, Hong Kong’un 48’inci güzellik kraliçesi seçildi.

İskoçyalı hemşire Hong Kong güzellik kraliçesi seçildi

Hong Kong asıllı hemşire Tse, babasının yarışma başvurmak için kendisini ikna ettiğini söyledi.

Hong Kong asıllı İskoç hemşire, Lisa Marie Tse, 'Bayan Fotojenik' unvanına ek olarak, 48’inci Bayan Hong Kong olarak yarışmayı birincilikle bitirdi. İskoçya’nın Edinburgh kentinde cerrahi hemşire olarak üniversite eğitimi alan Tse, tacını 'hayalin gerçekleşmesi' olarak nitelendirdi. Annesinin İskoç babasının ise Hong Konglu olduğunu ifade eden güzellik kraliçesi, televizyonda oyunculuk kariyerine başlamak istediğini açıkladı.

TEK KELİME KANTON DİLİ BİLMİYOR

Lisa Marie Tse, kanton dilini bilmediğini ve bu durumun yarışmada kendisine dezavantaj sağladığını, bu sebeple tacı alamayacağını düşündüğünü belirtti. Tse, “Hala tam bir şoktayım. Hong Kong her zaman kalbimde özel bir yere sahip oldu ve bu fırsatı sevgi ve neşe yaymaya devam etmek için kullanmak istiyorum” dedi.

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