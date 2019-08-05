İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni umut

Pazartesi günü Lord Michael Ashcroft tarafından yayınlanan bir anket, İskoçya’nın Brexit sonrasında İngiltere’den ayrılmak için yeni bir referanduma gidebileceğini gösterdi.

İngiliz iş adamı ve siyasetçi Lord Michael Ashcroft tarafından yayınlanan bir anket, İskoçların İngiltere ile yollarını ayırmak istediğine işaret ediyor. Pazartesi günü yayınlanan anketten çıkan sonuca göre İskoçlar, Brexit’in tamamlanmasının ardından 2 yıl içerisinde yeniden bir bağımsızlık referandumuna gidebilir ve dahası bu sefer sandıktan bağımsızlık çıkabilir. Michael Ashcroft tarafından toplam bin 19 katılımcıyla yapılan ankette, katılımcıların yüzde 46’sı referandum olması halinde bağımsızlık için “evet”, yüzde 43’ü ise “hayır” oyu vereceğini belirtti. Katılımcılardan oy kullanmayacağını veya kararsız olduğunu belirtenler ankette gözardı edildiğinde “evet” oranı yüzde 52’ye “hayır” oranı ise yüzde 48’e yükseliyor.

“İki yıldan uzun süredir bağımsız bir İskoçya için ilk ipucu”

Boris Johnson’ın başbakan adaylığına karşı çıkan bir muhafazakar olarak Lord Ashcroft, “Yeni bir oylama taraftarı olarak bulduğum bu küçük çoğunluk, iki yıldan uzun süredir bağımsız bir İskoçya için ilk ipucu” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Theresa May’den başbakanlık koltuğunu devralan Boris Johnson, İskoçya’da pek de sevilen bir figür değil. Dahası Johnson, geçtiğimiz hafta İskoç Başbakanı Nicola Sturgeon ile bir toplantı gerçekleştireceği sırada İskoçlar tarafından yuhalanmıştı.

Ashcroft, paylaştığı anketin 2016 Brexit referandumunun ardından 2017’de yayınlanan Ipsos MORI Anketi’nden günümüze kadar İskoçya’nın bağımsızlığı için ilk ve en büyük işaret olduğunu ifade etti.