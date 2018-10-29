İskorpit balık tezgahlarını süsledi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar tarafından avlanan "dışı zehirli içi lezzetli balık" olarak nitelendirilen iskorpit, kilogramı 20 liradan satılıyor.

Balıkçı Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikenleri nedeniyle insanların ellemeye çekindiği iskorpitin lezzeti dolayısıyla yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

İskorpitin kilogramı 20 liradan tezgahtaki yerini aldığını dile getiren Yazgan, "Denizin dibinden avlanan çarpanların (iskorpit) sırtlarında uyuşturucu zehirleri vardır. Bunları temizleyerek derilerini soyarak tezgahlarda satıyoruz. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören balığı kilogramı 20 liradan satıyoruz. Avlanması ve temizlenmesiyle biraz meşakkatli olsa da lezzeti bunun hakkını veriyor." diye konuştu.

Yazgan, uzmanların balığın çocukların zeka gelişimine olumlu etkisine ilişkin açıklamalarına değinerek, "Vatandaşlar genelde balık çorbası yapmak için satın alıyor." dedi.

