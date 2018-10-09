MAGAZİN

Iskra Lawrence'ın hamburger keyfi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 10:44 | Son Güncelleme

Moda dünyasında büyük bedenin sözcülerinden biri olan model Iskra Lawrence hamburgerli paylaşımı olay oldu.

Sıfır beden çılgınlığının yaşandığı moda dünyasında kendini kabul ettiren 40 beden model Iskra Lawrence kimseyi umursamıyor.

Büyük beden modeller arasında en çok bilinen isimlerden olan Iskra Lawrence yine paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Büyük beden modele yorum yağdı

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Instagram sayesinde adını duyurup yıllar boyunca hayalini kurduğu gibi model olan Iskra Lawrence, paylaşımıyla konuşuldu.
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28 yaşındaki Lawrence, bir otomobilin arka koltuğunda bikinisiyle hamburger yerken çekilen bir pozunu paylaştı.
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Lawrence "Hayatta pekçok şey gibi hamburger yemenin de kendisini heyecanlandırdığını" belirttiği paylaşımında, takipçilerine zorlukların ardından hayallerini gerçekleştirdiğini belirtti.
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Takipçilerine esin kaynağı olmak istediğini de belirten Lawrence "Hayat sizin ve isteklerinizi gerçekleştirecek güce sahipsiniz" diyerek onların hayallerini sordu. .
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Lawrence'ın bu mesajına takipçilerinden de yorum yağdı
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Özellikle kadın takipçileri "Iskra Lawrence'ı kendilerine örnek aldıklarını ve herhangi bir kaygı duymadan istediklerini yiyip, kendilerine güvenmek ve görüntülerini sevmek istediklerini" belirtti.
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Bazı takipçiler de Lawrence'ın "büyük beden" olarak nitelendirilmesinin saçma olduğunu belirterek "Gayet normal bir fiziği var. Bu durum neden bu kadar büyütülüyor" yorumunu yaptı.
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Güzel model “ünlü süper model Gigi Hadid’in büyük beden versiyonu” ve rötuşlu fotoğraflara savaş açmasıyla biliniyor.
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Lawrance her fırsatta kadınlara şu tavsiyede bulunuyor: “Eve gittiğinizde aynaya bakınca güvensizliğinizi ortaya çıkarmayın. Toplumun size söylediği gibi yeterince iyi olmadığınız şeklinde bakmayın, çünkü siz bundan çok daha fazlasısınız. Vücudunuza bakın ve ona neden minnettar olmanız gerektiğini görün.
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Kendinizle konuşmaya başlayın, olduğunuz kişiyi takdir edin ve ona saygı duyun.”
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