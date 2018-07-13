Iskra Lawrence kimseyi umursamıyor!

Büyük beden model Iskra Lawrence, siyah bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü! Özgüveniyle sık sık haberlere konu olan Iskra yine herkesin dikkatini çekti.
Selülitleriyle barışık!
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Yıllar boyunca kapısını çaldığı tüm ajanslar tarafından fazla kilolu bulunarak geri çevriler ama sosyal medya sayesinde hayalini gerekleştiren Iskra Lawrence önceki gün Miami'de plajda görüntülendi.
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27 yaşındaki İngiliz model, Yüzme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.
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Siyah bikinisiyle denize giren Lawrence sosyal medya paylaşımları için de bol bol fotoğraf çektirdi
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Lawrence, bir süredir büyük beden kadınlara yönelik üretim yapan iç giyim ve plaj giyimi firmalarının tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.
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Lawrence moda dünyasında giderek yükselen "bedensel pozitivizm" akımının da öncülerinden.
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Sadece kendilerine dayatılan güzellik normlarından farklı ve biraz daha kilolu oldukları için kadınların dışlanmasını eleştiren bu akımın Lawrence, Ashley Graham gibi temsilcileri gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
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Kadınların bedenleriyle barışık olmasını amaçlayan "bedensel pozitivizm" son dönemde gösteri dünyasının ünlüleri tarafından da destekleniyor.
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