Iskra Lawrence kimseyi umursamıyor!

Büyük beden model Iskra Lawrence, siyah bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü! Özgüveniyle sık sık haberlere konu olan Iskra yine herkesin dikkatini çekti.

Selülitleriyle barışık!

1 / 13 Yıllar boyunca kapısını çaldığı tüm ajanslar tarafından fazla kilolu bulunarak geri çevriler ama sosyal medya sayesinde hayalini gerekleştiren Iskra Lawrence önceki gün Miami'de plajda görüntülendi.

2 / 13 27 yaşındaki İngiliz model, Yüzme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

3 / 13 Siyah bikinisiyle denize giren Lawrence sosyal medya paylaşımları için de bol bol fotoğraf çektirdi

4 / 13 Lawrence, bir süredir büyük beden kadınlara yönelik üretim yapan iç giyim ve plaj giyimi firmalarının tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.

5 / 13 Lawrence moda dünyasında giderek yükselen "bedensel pozitivizm" akımının da öncülerinden.

6 / 13 Sadece kendilerine dayatılan güzellik normlarından farklı ve biraz daha kilolu oldukları için kadınların dışlanmasını eleştiren bu akımın Lawrence, Ashley Graham gibi temsilcileri gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

7 / 13 Kadınların bedenleriyle barışık olmasını amaçlayan "bedensel pozitivizm" son dönemde gösteri dünyasının ünlüleri tarafından da destekleniyor.

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