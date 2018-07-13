MAGAZİN

Iskra Lawrence kimseyi umursamıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

Sosyal medya sayesinde ünlenen büyük beden model Iskra Lawrence plajda böyle görüntülendi.

Büyük beden model Iskra Lawrence, siyah bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü! Özgüveniyle sık sık haberlere konu olan Iskra yine herkesin dikkatini çekti.

Selülitleriyle barışık!

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Yıllar boyunca kapısını çaldığı tüm ajanslar tarafından fazla kilolu bulunarak geri çevriler ama sosyal medya sayesinde hayalini gerekleştiren Iskra Lawrence önceki gün Miami'de plajda görüntülendi.
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27 yaşındaki İngiliz model, Yüzme Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.
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Siyah bikinisiyle denize giren Lawrence sosyal medya paylaşımları için de bol bol fotoğraf çektirdi
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Lawrence, bir süredir büyük beden kadınlara yönelik üretim yapan iç giyim ve plaj giyimi firmalarının tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.
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Lawrence moda dünyasında giderek yükselen "bedensel pozitivizm" akımının da öncülerinden.
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Sadece kendilerine dayatılan güzellik normlarından farklı ve biraz daha kilolu oldukları için kadınların dışlanmasını eleştiren bu akımın Lawrence, Ashley Graham gibi temsilcileri gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
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Kadınların bedenleriyle barışık olmasını amaçlayan "bedensel pozitivizm" son dönemde gösteri dünyasının ünlüleri tarafından da destekleniyor.
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