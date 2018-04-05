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Iskra Lawrence: Rötuşsuz ve seksi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

İngiliz model Iskra Lawrence, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı

Büyük beden model Iskra Lawrance, kendine güveniyle hayranları tarafından beğeniliyor.

Iskra Lawrence: Rötuşsuz ve seksi!

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Model Iskra Lawrence, kısa süre önce vücuduyla ilgili yaşadığı özgüven sorunlarını dile getirmişti.
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Lawrence, bu problemleri tamamen yenmiş görünüyor.
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İngiliz model, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla bunu bir kez daha kanıtladı.
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27 yaşındaki sarışın güzel, havuz kenarında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
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Siyah bikinisi içinde son derece cesur görünen model, "İstediğiniz gibi fotoğraf paylaşabilirsiniz, ne giydiğinizin önemi yok. Ama sadece ben ve benim gibi insanlar paylaşıyor diye takipçi kazanmak ya da beğeni almak için bikinili yada iç çamaşırlı fotoğraflar paylaşmak zorunda değilsiniz" notunu düştü.
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Iskra Lawrence, paylaşmadan önce fotoğraflarını filtrelemediğini ya da photoshop'lamadığını da vurguladı.
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Instagram'da paylaştığı fotoğraflar sayesinde hem şöhrete hem de en büyük hayali olan modellik kariyerine kavuşan 27 yaşındaki Lawrence, zayıflamak uğruna yaptığı katı diyetler yüzünden yeme bozukluğu hastalığına yakalandığını itiraf etmişti.
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"Ben ve okul arkadaşlarım büyük litrelik su şişeleri alır, içlerine limon, kırmızı biber koyar ve gün boyu onu içerdik" diyen Lawrence sözlerini şöyle devam etmişti:
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"Dergilere bakardım ve oralarda yazılan 'bir haftada 10 kilo verin' gibi haberleri okurdum. Gördüğüm diyetleri uygulamaya çalışırdım."
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Lawrence bütün bu denemelerin kendisine faydası olmadığını tam tersine yeme bozukluğu geliştirdiğini anlatmıştı.
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Iskra Lawrence bütün bu denemelerden sonra kendini olduğu gibi kabul ettiğini belirterek kilo verme girişimleri hakkındaki görüşlerini şöyle açıkladı:
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"Kilo verme takıntısı, enerjinizi sömürüyor, ruh sağlığını olumsuz etkiliyor, sizi bedeninize işkence edecek derecede egzersiz yapmaya yöneltiyor."
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Iskra Lawrence; son birkaç yıldır önde gelen büyük beden modeller arasında.
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Düzenli olarak spor yapan Lawrence artık kilo vermeye çalışmadığını kendini olduğu gibi kabul edip sevdiğini belirtiyor.
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Lawrence, bedensel pozitivizm kampanyalarının da önde gelen sözcülerinden biri.
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