Iskra Lawrence yuvarlak hatlarını sergilemekten çekinmiyor

Lawrence, moda dünyasında giderek yükselen 'bedensel pozitivizm' akımının da öncülerinden. Sadece kendilerine dayatılan güzellik normlarından farklı ve biraz daha kilolu oldukları için kadınların dışlanmasını eleştiren bu akımın Lawrence, Ashley Graham gibi temsilcileri gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Iskra Lawrence

Yuvarlak hatlarıyla ünlü olan Iskra Lawrence, havuzdan çıkarken çektiği ağır çekim video ile yine hayranlarının yüreklerini hoplattı.

Vücudundan sular akarken oldukça çekici görünen Lawrence'nin videosu kısa sürede büyük beğeni kazandı.

28 yaşındaki büyük beden mankenin Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunuyor.

Lawrence, moda dünyasında giderek yükselen 'bedensel pozitivizm' akımının da öncülerinden.