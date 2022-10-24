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İŞKUR 38 bin 987 işçi alımı yapıyor! KPSS şartsız tüm illerde personel alımı müjdesi

24.10.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu) üzerinden her gün onlarca işçi alımı ilanı paylaşılıyor. Alımlar birçok ilde yapılıyor ve detaylar ilanda yer alıyor. 24 Ekim itibarıyla kepçe operatörü, temizlik görevlisi, mali müşavir gibi farklı sektörlerde işçi alımı ilanı yayımlandı. İşte ayrıntılar...

İŞKUR 38 bin 987 işçi alımı yapıyor! KPSS şartsız tüm illerde personel alımı müjdesi

Türkiye genelinde binlerce vatandaş İŞKUR aracılığıyla iş buluyor. Tüm sektörlerden alımların paylaşıldığı sitede başvuru şartları, çalışma koşulları gibi birçok bilgi adayların bilgisine sunuluyor. İşte ayrıntılar...

İŞKUR 38 BİN 987 İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

İş veren ve iş arayanları bir araya getiren platformların başında gelen İŞKUR'da binlerce iş ilanı bulunuyor. 24 Ekim'de kepçe operatörü, temizlik görevlisi, mali müşavir gibi ilanlar yer aldı. Başvuru süreleri bulunuyor.

KEPÇE OPERATÖRÜ İŞ İLANI İÇİN TIKLAYIN

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANI İÇİN TIKLAYIN

MALİ MÜŞAVİR İŞ İLANI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR ÜZERİNDEN YAYINLANAN GENEL İŞ İLANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR 38 bin 987 işçi alımı yapıyor! KPSS şartsız tüm illerde personel alımı müjdesi

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR'a kayıt olmak için, 'https://esube.iskur.gov.tr/' adresine tıklayıp 'Üye Ol' butonuna tıklayın ve gerekli bilgileri doldurup kaydınızı yapın. Sonrasında kişisel bilgileri, deneyimleri ekleyin, CV oluşturun.

İş ilanlarını görüntülemek için arama kısmından, bulunduğunuz sektöre ve çalışmak istediğiniz kuruma göre kişisel araştırma yapabilirsiniz. İlanların detaylarına, ilana tıklayıp ulaşabilirsiniz.

Başvuruda bulunduğunuz pozisyon ile mesleğinizin eşleşmesi gerekmektedir. Başvuru şartları, aranan nitelikler gibi açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra, iş ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz. İlanda çalışma merkezinin bulunduğu bölge ile adresinizin uyuşması gerekmektedir. Aksi halde, başvurulan pozisyon için sistem tarafından uyarı gelir.


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İŞKUR personel alımı

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