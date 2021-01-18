İŞKUR 826 personel alımı kura sonuçları 2021... Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı asil ve yedek liste belli oldu!

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev alması için 826 kişilik personel alımı kadrosu açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere yayınlanan 826 kişilik kadro ilanına başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşti. Sonuçlar 16 Ocak 2021 tarihinde yapılan kura ile sonuçlar belli oldu. Duyuruda alınacak personellerin, 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru kura sonuçları geçtiğimiz pazar günü 16 Ocak 2021 tarihinde açıklandı BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ! Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, İŞKUR kanalı ile başvurular alındı.

Noter katılımı ile Bakanlıkça oluşturulan komisyon gözetiminde, iki kamerayla kaydedilerek 16 Ocak'ta gerçekleştirilen kura çekiminde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlendi.

Bakanlık Merkez Kampüsü Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kuraların sonuçları, 54. Noter yetkililerince tutanak altına alındı.

Türkiye Noterler Birliği ve 54. Noter tarafından belirlenen asil ve yedek adayların atama işlemleri, evrak kontrolleri, sabıka kayıtları ve aranan şartları taşıyıp taşımadıkları incelendikten sonra yapılacak.

Şartları taşımadığı tespit edilen asil adayın yerine, şartları taşıyan, yine noter tarafından belirlenmiş yedek adaylar atanacak.

Atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların, ilanda yer alan genel ve özel şartlarda belirtilen evrakları 22 Ocak mesai saati sonuna kadar başvuruda bulundukları Bakanlığın ilgili birimlerine teslim etmesi gerekiyor.

Öte yandan sonuçlar, Bakanlığın "tarimorman.gov.tr" internet adresinde "Duyurular" bölümünden de ilan edildi. ASİL VE YEDEK LİSTE BELLİ OLDU! Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, Türkiye İş Kurumu kanalı ile başvurular alındı. 54'üncü Noter ve Noterler Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan komisyon gözetiminde yapılan kura çekilişinde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlendi. Noter tarafından belirlenen asil ve yedek adaylar, evrak kontrolleri, sabıka kayıtları ve aranan şartları taşıyıp taşımadıkları incelendikten sonra atama işlemleri yapılacak. Şartları taşımadığı tespit edilen asil adayın yerine, şartları taşıyan yedek adayların atamaları yapılacak.

Öte yandan kura sonuçlarının, bakanlığın 'tarimorman.gov.tr' internet sitesindeki duyurular bölümünden ilan edildiği ve burada belirtilen evrakların 22 Ocak 2021 tarihine kadar bakanlığın ilgili birimlerine teslim edilmesi gerektiği belirtildi. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları 29 Aralık 2020 tarihinde başladı ve 3 Ocak 2021 tarihinde sona erdi. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden alınırken şahsen bakanlığa giderek, e-posta ve mektup gibi yöntemlerle kabul edilmedi. Başvuru sonuçları ise kura çekilişi ile 16 Ocak 2021 tarihinde belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura sonuçları https://www.tarimorman.gov.tradresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. 826 PERSONEL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILDI? Bakanlık tarafından noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminin ardından başvurular için ekstra sınav ya da mülakat yapılmayacak. 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura çekimi ise yine noter huzurunda 16 Ocak 2021 saat 10:00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda yapıldı. Koronavirüs salgınından dolayı kura çekiminin yapıldığı Bakanlık salonuna personel adayı alımı olmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura sonuçları https://www.tarimorman.gov.tradresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İŞKUR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İŞKUR, Tarım ve Orman Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen kişiler adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları ya da aşağıdaki link üzerinden çıkan bilgileri doldurarak online kayıt yaptırmaları gerekir. Kayıt işleminin ardından kişiler hangi kadrolara başvuru yapacaksa eğer, İŞKUR sitesi üzerinden o mesleği yazarak başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında ilan veren hastanenin hangi ilde bulunduğuna dikkat edilmelidir. İŞKUR BAŞVURU EKRANI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? 1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir, 4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, 5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak, 6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak), 7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. 8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak, 9) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir. 10) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,