İŞKUR 826 personel alımı kura sonuçları 2021... Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev alması için 826 kişilik personel alımı kadrosu açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere yayınlanan 826 kişilik kadro ilanına başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşti. Sonuçlar 16 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan kura ile sonuçlar belli olacak. Duyuruda alınacak personellerin, 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru kura sonuçları 16 Ocak 2021 tarihinde açıklanıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları 29 Aralık 2020 tarihinde başladı ve 3 Ocak 2021 tarihinde sona erdi. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden alınırken şahsen bakanlığa giderek, e-posta ve mektup gibi yöntemlerle kabul edilmedi. Başvuru sonuçları ise kura çekilişi ile 16 Ocak 2021 tarihinde belli olacak. Yapılan duyuruya göre sonuçların adaylara İŞKUR üzerinden bilgilendirme yapacağı öngörülüyor.

826 PERSONEL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN OLACAK?

Bakanlık tarafından noter huzurunda gerçekleşecek olan başvurular için ekstra sınav ya da mülakat yapılmayacak. 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura çekimi ise yine noter huzurunda 16 Ocak 2021 saat 10:00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda yapılacak. Koronavirüs salgınından dolayı kura çekiminin yapılacağı Bakanlık salonuna personel adayı alımı olmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura sonuçları https://www.tarimorman.gov.tradresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.