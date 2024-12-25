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İŞKUR Aday Havuz Sistemi nedir, kimler faydalanabilir? Aday Havuz Sistemi'ne nasıl giriş yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.12.2024 23:55
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, bu ifadenin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan İŞKUR adı ile bilinir. Ülke genelinde işsizlik sorununun önüne geçmeyi ve iş istihdamı sağlamayı hedefleyen kuruma bağlı çeşitli uygulamalar ve projeler bulunur.

İŞKUR Aday Havuz Sistemi nedir, kimler faydalanabilir? Aday Havuz Sistemi'ne nasıl giriş yapılır?

İçindekiler

  • İŞKUR Aday Havuz Sistemi nedir?
  • Aday Havuz Sistemi'ne nasıl giriş yapılır?
  • Aday Havuz Sistemi ne işe yarar?
  • İŞKUR Aday Havuz Sistemi'nden kimler faydalanabilir?

İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde ihtiyaç doğrultusunda faaliyete geçen İŞKUR, Türkiye’de bir kamu istihdam oluşumu kurulması konusu ile birlikte gündeme gelmiştir. Temeli 1946 yılına dayanan kurum şu an bünyesinde birçok üye barındırmakta ve birçok kişiye her yıl çeşitli alanlarda iş istihdamı sağlamaktadır.

İŞKUR Aday Havuz Sistemi nedir?

İşverenle, İŞKUR’a ilan vermeden aradıkları çalışanlara İŞKUR Aday Havuz Sistemi adı verilen sistem sayesinde kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Platform olarak hizmet alınabilen aday havuz sisteminde tüm işverenler havuz sistemi içinden uygun adayları görüntüleyebilir ve seçebilir.

Aday arama sayfasına üye bilgilerini girerek ulaşabilen işveren kişiler, filtreleme yöntemi de kullanarak aradıkları özelliklere göre bir çalışan ya da birden fazla çalışan bulabilmektedirler. İş bulmayı hızlandıran bu sistem hem işvereni hem de iş arayanı kapsar.

Aday Havuz Sistemi'ne nasıl giriş yapılır?

İŞKUR Aday Havuz Sistemi girişi de oldukça kolaydır. Kurumun resmî internet sitesi üzerinden ya da uygulamasından ana sayfasında yer alan başlıklar takip edilerek şu adımlarla sisteme giriş yapılır:

  • "İŞKUR’un Verdiği Hizmetler Nelerdir?" başlıklı kısma tıklanır.
  • Bu bölümden aday havuz sekmesine girilir.
  • Havuzdaki adaylar tüm özellikleri ile görüntülenir.
  • İŞKUR’a ait olan elektronik şube üzerinden de aynı adımlar takip edilerek sisteme giriş yapabilmek mümkün olur.

Aday Havuz Sistemi ne işe yarar?

İş istihdamı sağlama hedefiyle çalışan ve bu konuda çeşitli projeler geliştiren İŞKUR’un uygulamalarından biri olan aday havuz sistemi hem işverenlere hem de iş arayan kişilere kolaylık sağlar.

İşverenler bu havuz sistemi sayesinde aradıkları özelliklere sahip olan çalışanları bulabilir ve kısa zaman içinde İŞKUR aracılığı ile bu kişilere ulaşarak onları işe alabilir. Ancak herkes İŞKUR’un bu uygulamasından faydalanamayabilir.

İŞKUR Aday Havuz Sistemi'nden kimler faydalanabilir?

Aday havuz sisteminden faydalanabilmek için birkaç koşulun yerine getirilmiş olması yeterlidir. Kuruma kayıtlı olması gerekliliği ve zorunluluğu olmaksızın tüm işveren konumundaki kişiler İŞKUR aday havuz sisteminden yararlanabilmektedirler.

Ancak havuzdan aday seçilirse ve işveren kişi seçtiği adaya ulaşmak isterse bu noktada İŞKUR kurumuna kayıt olma şartı aranır. Çünkü kuruma aday olmayan kişiler seçtikleri adayın iletişim bilgilerini görüntüleyemezler.

Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
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