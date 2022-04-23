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İŞKUR’dan TYP ile 9 alanda işçi alımı! Şartlar duyuruldu! 50’den fazla şehirde ilana çıkıldı!

23.04.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR her yıl milyonlarca kişiyi iş ve meslek sahibi yapıyor. Meslek kurslarına giden kişiler meslek edinerek iş hayatına atılabiliyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında da iş sahibi olmakta zorlanan kişilere iş desteği sağlanıyor. İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre 9 alanda işçi alımı yapılıyor. 50’dan fazla şehir için ilana çıkılırken alım yapılacak kişiler kura çekilişiyle belirleniyor.

İŞKUR’dan TYP ile 9 alanda işçi alımı! Şartlar duyuruldu! 50’den fazla şehirde ilana çıkıldı!

İŞKUR’dan TYP ile 9 alanda işçi alımı! Şartlar duyuruldu. 50’den fazla şehirde İŞKUR TYP ile alım yapılacak. İŞKUR’un sağladığı iş ve sosyal desteklerinden milyonlarca kişi faydalanıyor. Nakit desteklerin yanı sıra, iş bulmakta zorlanan kişilere iş desteği veriliyor. Bu programlardan birisi de Toplum Yararına Programlar (TYP) oluyor. Bu ilanlara başvurmak için 5 şart bulunuyor. Katılımcılar genellikle noter huzurunda kura çekilişiyle belli oluyor.

İSTİHDAMI DESTEKLİYOR

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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İŞKUR TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

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Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

KİMLER KATILABİLİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir.

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Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar...

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILIYOR?

Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları

İŞKUR TYP İŞ BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ


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