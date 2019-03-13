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İŞKUR geçen yıl 1,25 milyon kişinin istihdamına aracılık etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya: - "2002 yılında istihdamına aracılık edilen kişi sayısı 24 bin 482 iken geçen yıl tüm paydaşlarımızın iş birliğinde 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık edildi"

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, kurumun, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ettiğini bildirdi.

Uzunkaya, İŞKUR Nevşehir Müdürlüğünce Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) düzenlenen "İŞKUR kampüste" programına katılmak üzere kente geldi.

NEVÜ yerleşkesindeki İŞKUR İrtibat Bürosu'nun açılış kurdelesini, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve protokol üyeleri ile birlikte kesen Uzunkaya, İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Aynı alanda bulunan NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programa katılan Uzunkaya, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne İŞKUR'un çok daha fayda sağlayıcı bir kurum haline geldiğini belirtti.

İstihdam hedefini her yıl artırarak devam eden kurumun ortaya koyduğu başarının tesadüf olmadığını dile getiren Uzunkaya, iş gücü açısından başarılı ülkelerin yaptığı çalışmaları Türkiye'de hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Uzunkaya, şöyle konuştu:

"2017'de yani 15 Temmuz ihanetinin hemen ardından Cumhurbaşkanım istihdam seferberliği ilan ediyor ve 1,5 milyon hedefi koyuyor. Bu gerçekten inanılması güç bir hedef ama Türkiye 1,5 milyon istihdamı gerçekleştiriyor. İŞKUR açısından, yani 'kapatılsın bu kuruma ne gerek var' denilen kurum, 2002'deki rakamlarından 2017 yılında, 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına aracılık eden kurum haline geliyor. 2002 yılında istihdamına aracılık edilen kişi sayısı 24 bin 482 iken geçen yıl tüm paydaşlarımızın iş birliğinde 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık edildi. 2018 yılında hedef artırılarak devam etti, zirvede kalmak elbet çok zor. Bu başarı bir tesadüfün sonucu değil. Biz, dünya istihdam kurullarının, iş gücü açısından başarılı olan tüm devletlerin yaptıklarını biliyor, başarılı uygulamaları ülkemiz açısından hayata geçiriyor ve netice itibarıyla yaptığımız araştırmalarda Türkiye iş gücü piyasasının bizden neler beklediğini de çok iyi biliyoruz."

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İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya Nevşehir Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)

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