İŞKUR geçen yıl 1,25 milyon kişinin istihdamına aracılık etti

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, kurumun, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ettiğini bildirdi.

Uzunkaya, İŞKUR Nevşehir Müdürlüğünce Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) düzenlenen "İŞKUR kampüste" programına katılmak üzere kente geldi.

NEVÜ yerleşkesindeki İŞKUR İrtibat Bürosu'nun açılış kurdelesini, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve protokol üyeleri ile birlikte kesen Uzunkaya, İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Aynı alanda bulunan NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programa katılan Uzunkaya, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne İŞKUR'un çok daha fayda sağlayıcı bir kurum haline geldiğini belirtti.

İstihdam hedefini her yıl artırarak devam eden kurumun ortaya koyduğu başarının tesadüf olmadığını dile getiren Uzunkaya, iş gücü açısından başarılı ülkelerin yaptığı çalışmaları Türkiye'de hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Uzunkaya, şöyle konuştu: