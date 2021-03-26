İŞKUR İBB personel alımı ne zaman açıklanacak? İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

İBB 163 personel alımı yapmak üzere İŞKUR'da ilan yayınlandı. Aşçı yardımcısı, öğretmen, diyetisyen, su şirketleri gibi pek çok kadroda işçi alımı yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapmak isteyenler İŞKUR başvuru ekranını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

İBB HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALACAK?

Aşçı yardımcısı - 25 kişi

Büro İşçisi - 7 kişi

İletişim - Dağıtım ve Arşiv Elemanı - 1 kişi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı - Engelli - 1 kişi

Destek personeli - 3 kişi

Halkla ilişkiler görevlisi - 1 kişi

Halkla İlişkiler Tanıtım ve meslek elemanı - 9 kişi

Müzisyen (Engelli) - 2 kişi

Okul Öncesi Öğretmeni - 43 kişi

Psikolojik danışman - 4 kişi

Sosyal Hizmet Uzmanı- 2 kişi

Web ve çoklu ortam geliştiricisi ve sorumlusu (Engelli) - 1 kişi

Psikolog - 3 kişi

Destek personeli - 2 kişi

İBB MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB Kadrosunda personel olarak görev almak isteyenler öncelikle İBB'nin sitesine kaydolmak gerekmektedir. Daha sonra, gerekli yetkinliklerin karşılanması halinde istenilen bilgileri doldurarak ilana başvuru yapılmaktadır.

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