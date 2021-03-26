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İŞKUR İBB personel alımı ne zaman açıklanacak? İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

26.03.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 163 işçi ve personel alımı yapacak. İŞKUR personel ilanına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden İBB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

İŞKUR İBB personel alımı ne zaman açıklanacak? İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

İBB 163 personel alımı yapmak üzere İŞKUR'da ilan yayınlandı. Aşçı yardımcısı, öğretmen, diyetisyen, su şirketleri gibi pek çok kadroda işçi alımı yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapmak isteyenler İŞKUR başvuru ekranını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

İBB HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALACAK?

  • Aşçı yardımcısı - 25 kişi
  • Büro İşçisi - 7 kişi
  • İletişim - Dağıtım ve Arşiv Elemanı - 1 kişi
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı - Engelli - 1 kişi
  • Destek personeli - 3 kişi
  • Halkla ilişkiler görevlisi - 1 kişi
  • Halkla İlişkiler Tanıtım ve meslek elemanı - 9 kişi
  • Müzisyen (Engelli) - 2 kişi
  • Okul Öncesi Öğretmeni - 43 kişi
  • Psikolojik danışman - 4 kişi
  • Sosyal Hizmet Uzmanı- 2 kişi
  • Web ve çoklu ortam geliştiricisi ve sorumlusu (Engelli) - 1 kişi
  • Psikolog - 3 kişi
  • Destek personeli - 2 kişi

İBB MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB Kadrosunda personel olarak görev almak isteyenler öncelikle İBB'nin sitesine kaydolmak gerekmektedir. Daha sonra, gerekli yetkinliklerin karşılanması halinde istenilen bilgileri doldurarak ilana başvuru yapılmaktadır.

İBB KADROSUNDA İŞ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN


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İŞKUR personel alımı İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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