HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İŞKUR iletişim numarası ve adresi, çağrı merkezi

İŞKUR iletişim numarası ve adresi, çağrı merkezi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

İş ve eleman bulmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan İŞKUR, aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olduğu için istihdam süreçlerine dair birçok konuyla da ilgilenir. Bu yüzden hem sözlü hem yazılı hem de yüz yüze iletişim açısından yoğun bir trafiğe sahip olan İŞKUR iletişim bilgileri sıklıkla merak edilir.

İŞKUR iletişim numarası ve adresi, çağrı merkezi

Açılımı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü olan İŞKUR, istihdamın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve korunması amacıyla hizmet vermekle beraber işsizlik maaşı gibi çeşitli çalışan haklarının uygulanmasında da görev alır. İl ve ilçelerde şubeleri bulunan kuruma, istihdam sağlamak, iş bulmak ya da çalışan haklarından yararlanmak isteyen herkes tüm iletişim kanalları üzerinden ulaşabilir. İŞKUR müşteri hizmetleri, genel müdürlük ve şubeleri ile ilgili tüm iletişim bilgilerini öğrenmek için yazımızın devamına göz atmanız yeterli.

İŞKUR Çağrı Merkezi İletişim Bilgileri

İŞKUR'a ulaşmak için çoğu zaman direkt olarak kurumun şubelerine gidilse de çağrı merkezi üzerinden de birçok konuya dair destek alabilirsiniz. Böylece ekstra zaman ve efor harcamadan işsizlik maaşı başvurusu, takip süreci, istihdam olanakları ve benzeri konulara dair her şey için hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. Hafta içi 08:00 - 17:00 saatlerinde arayabileceğiniz İŞKUR telefon numarası ise 444 75 87'dir. İlgili numarayı aradığınızda sizden hangi ildeyseniz o ilin plaka kodunu tuşlamanız istenir ve ardından dahili numarayı biliyorsanız çevirebilir ya da bekleyip, operatöre bağlanabilirsiniz.

İşsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği ve benzeri konularda başvuru yaptığınız şubeden çok iş yerinin bulunduğu il ve ilçenin şubesi ilgilenir. Haliyle başvuru yaptığınız ve iş yerinin bulunduğu il ya da ilçe aynı değilse talebiniz ve bilgileriniz öncelikle iş yeri il ve ilçe şubesine gönderilir. Bu süreçte başvuru yaptığınız şubeden onay, bekleme veya ret gibi aşamalara dair bilgi almaya çalıştığınızda iş yeri şubesini aramanız istenebilir. Eğer bu tarz bir durumla karşı karşıyaysanız İŞKUR iletişim numarası üzerinden öncelikle firmanın bulunduğu yerin plaka kodunu tuşlayıp, ardından dahili numarayı çevirebilir veya bekleyip, durumu operatöre aktarabilirsiniz.

İŞKUR ALO170 ve Canlı Destek Hattı

Çalıışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ilgilendiren konular için aranan ALO170, ek olarak canlı destek hizmeti de sunduğu için İŞKUR'la bağlantılı süreçlerinize telefon dışında online yazışma yoluyla da yanıt verebilir. ALO170'ten canlı destek hizmeti alabilmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp, bilgilerinizi doldurabilir, böylece 7 gün 24 saat boyunca bilgi ve destek talebinde bulunabilirsiniz. Anında çözüm sunulamadığı durumlarda gerekli birimlerle iletişime geçilerek 72 saat içinde size bilgi verildiğini de unutmamalısınız.

Canlı destek formunu doldurmak için TIKLAYINIZ!

İŞKUR Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Eğer İŞKUR numarası, canlı destek hattı ya da şubeler üzerinden yeterli sürede ve düzeyde hizmet alamadığınızı düşünüyorsanız şikayet, öneri ve diğer tüm konular için İŞKUR genel müdürlüğüyle de irtibata geçebilirsiniz. Kurumun genel müdürlük adresi:

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:42 Yenimahalle / ANKARA

İŞKUR genel müdürlük telefon numarası ise 0312 435 29 27 şeklindedir.

İŞKUR İnternet Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları

Kurumun oldukça kapsamlı bir internet sitesi bulunduğu için pek çok konuyla ilgili doğrudan bu adres üzerinden de işlemlerinizi halledebilirsiniz. İŞKUR'un resmi internet adresi olan iskur.gov.tr sitesine girerek buradan öz geçmişinizi oluşturabilir ya da güncelleyebilir, iş ilanlarına göz atabilir ve İŞKUR kurslarını sorgulayabilirsiniz. Benzer şekilde sosyal medyada da oldukça aktif sayılan kurumun özellikle Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarıyla iletişime geçebilmek mümkün.

e-Devlet Üzerinden Ulaşılan İŞKUR Hizmetleri

İŞKUR no, internet sitesi ya da sosyal medya hesaplarına gerek kalmadan e-Devlet üzerinden kurumla bağlantılı birçok konuda bilgi alabilirsiniz. İşsizlik ödeneği, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneği sorgulama, İŞKUR kayıt belgesi ve İŞKUR bana uygun işler, e-Devlet sayesinde ulaşabileceğiniz Türkiye İş Kurumu hizmetlerinden yalnızca birkaçını oluşturur. Tüm bu hizmetlerden faydalanabilmek için yalnızca e-Devlet şifresi yeterli olduğundan farklı bir internet adresi, iletişim kanalı ya da şifre kullanmanıza gerek kalmaz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
Garanti müşteri hizmetleri, telefon bankacılığı numarası, çağrı merkeziGaranti müşteri hizmetleri, telefon bankacılığı numarası, çağrı merkezi
Hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü... Hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PTT kargo iletişim, takip numarası, şikayet hattı
PTT kargo iletişim, takip numarası, şikayet hattı
Garanti müşteri hizmetleri, telefon bankacılığı numarası, çağrı merkezi
Garanti müşteri hizmetleri, telefon bankacılığı numarası, çağrı merkezi
Miraç kandili nedir? Neden önemlidir? Miraç kandili fazileti
Miraç kandili nedir? Neden önemlidir? Miraç kandili fazileti
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 28 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Cumhuriyet Bayramı 2020 geldi... 29 Ekim 2020 resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
28 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.