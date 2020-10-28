İŞKUR iletişim numarası ve adresi, çağrı merkezi

Açılımı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü olan İŞKUR, istihdamın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve korunması amacıyla hizmet vermekle beraber işsizlik maaşı gibi çeşitli çalışan haklarının uygulanmasında da görev alır. İl ve ilçelerde şubeleri bulunan kuruma, istihdam sağlamak, iş bulmak ya da çalışan haklarından yararlanmak isteyen herkes tüm iletişim kanalları üzerinden ulaşabilir. İŞKUR müşteri hizmetleri, genel müdürlük ve şubeleri ile ilgili tüm iletişim bilgilerini öğrenmek için yazımızın devamına göz atmanız yeterli. İŞKUR Çağrı Merkezi İletişim Bilgileri İŞKUR'a ulaşmak için çoğu zaman direkt olarak kurumun şubelerine gidilse de çağrı merkezi üzerinden de birçok konuya dair destek alabilirsiniz. Böylece ekstra zaman ve efor harcamadan işsizlik maaşı başvurusu, takip süreci, istihdam olanakları ve benzeri konulara dair her şey için hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. Hafta içi 08:00 - 17:00 saatlerinde arayabileceğiniz İŞKUR telefon numarası ise 444 75 87'dir. İlgili numarayı aradığınızda sizden hangi ildeyseniz o ilin plaka kodunu tuşlamanız istenir ve ardından dahili numarayı biliyorsanız çevirebilir ya da bekleyip, operatöre bağlanabilirsiniz.

İşsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği ve benzeri konularda başvuru yaptığınız şubeden çok iş yerinin bulunduğu il ve ilçenin şubesi ilgilenir. Haliyle başvuru yaptığınız ve iş yerinin bulunduğu il ya da ilçe aynı değilse talebiniz ve bilgileriniz öncelikle iş yeri il ve ilçe şubesine gönderilir. Bu süreçte başvuru yaptığınız şubeden onay, bekleme veya ret gibi aşamalara dair bilgi almaya çalıştığınızda iş yeri şubesini aramanız istenebilir. Eğer bu tarz bir durumla karşı karşıyaysanız İŞKUR iletişim numarası üzerinden öncelikle firmanın bulunduğu yerin plaka kodunu tuşlayıp, ardından dahili numarayı çevirebilir veya bekleyip, durumu operatöre aktarabilirsiniz. İŞKUR ALO170 ve Canlı Destek Hattı Çalıışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ilgilendiren konular için aranan ALO170, ek olarak canlı destek hizmeti de sunduğu için İŞKUR'la bağlantılı süreçlerinize telefon dışında online yazışma yoluyla da yanıt verebilir. ALO170'ten canlı destek hizmeti alabilmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp, bilgilerinizi doldurabilir, böylece 7 gün 24 saat boyunca bilgi ve destek talebinde bulunabilirsiniz. Anında çözüm sunulamadığı durumlarda gerekli birimlerle iletişime geçilerek 72 saat içinde size bilgi verildiğini de unutmamalısınız.