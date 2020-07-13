İŞKUR iş ilanları: 13 Temmuz İŞKUR iş ilanları

İş arayışına devam eden vatandaşlar İŞKUR iş ilanları ile iş sahibi olmanın hayallerini kuruyor. Devlet güvencesinde istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları, her gün milyonlarca aday tarafından incelenirken, mesleğine, niteliğine uygun bir iş ilanı bulan adaylar ilanlar için başvuru yapabiliyor. 13 Temmuz tarihinde de İŞKUR iş ilanları arasında yeni ve devam eden olmak üzere çok sayıda ilan yer alıyor. İşte bugünün İŞKUR iş ilanları...
İstanbul, Düzce, İzmir, Samsun, Kütahya, Ankra, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Sivas, Balıkesir, Kayseri, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ordu, Diyarbakır, Adana, Mardin, Trabzon, Uşak, Elazığ, Tekirdağ, ve Konya'da istihdam edilmek üzere çok sayıda "Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi" pozisyonunda çalışacak personel aranıyor.
İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; İstanbul, Tekirdağ ve Bursa'da istihdam edilmek üzere "Güvenlik Görevlisi" alımlarına dair ilanlar yer alıyor. Bu kapsamda toplam 18 kişi istihdam edilecek.
Şırnak, İstanbul, Yalova, Artvin, Aksaray, Bolu, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Karabük, Çorum ve Bursa'da yük ve yolcu taşımacılığında görev yapacak şoförler aranıyor.
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Bu ilanların yanı sıra; İşletme Müdürü, Planlama Müdürü, Elektrik Tesisatçısı, Muhasebe Elemanı, Satış Elemanı, Büro İşçisi, Beden İşçisi, Metal Kaplamacı, Aşçı, Pazarlama Sorumlusu, İnşaat İşçisi, Sıhhı Tesisatçı, Bahçıvan, Temizlik Görevlisi, Çaycı, Matbaa İşçisi, Satış Danışmanı, Paketleme İşçisi, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı, Arıtma Tesisi İşletme Operatörü, Motosikletli Kurye, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, Ön Muhasebeci, Fotoğrafçı, Makineci, Gazaltı Kaynakçısı, Kimya Mühendisi, Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, Plastik Mamuller İmal İşçisi, Depo Görevlisi, Sevkiyat Görevlisi, Resepsiyon Görevlisi, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Gaz ve Tesisat Teknikeri gibi pozisyonlar için çok sayıda İŞKUR iş ilanı bulunuyor.