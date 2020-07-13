İş arayışına devam eden vatandaşlar İŞKUR iş ilanları ile iş sahibi olmanın hayallerini kuruyor. Devlet güvencesinde istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları, her gün milyonlarca aday tarafından incelenirken, mesleğine, niteliğine uygun bir iş ilanı bulan adaylar ilanlar için başvuru yapabiliyor. 13 Temmuz tarihinde de İŞKUR iş ilanları arasında yeni ve devam eden olmak üzere çok sayıda ilan yer alıyor. İşte bugünün İŞKUR iş ilanları...

13 Temmuz İŞKUR iş ilanları

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

İstanbul, Düzce, İzmir, Samsun, Kütahya, Ankra, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Sivas, Balıkesir, Kayseri, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ordu, Diyarbakır, Adana, Mardin, Trabzon, Uşak, Elazığ, Tekirdağ, ve Konya'da istihdam edilmek üzere çok sayıda "Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi" pozisyonunda çalışacak personel aranıyor.

Güvenlik Görevlisi

İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; İstanbul, Tekirdağ ve Bursa'da istihdam edilmek üzere "Güvenlik Görevlisi" alımlarına dair ilanlar yer alıyor. Bu kapsamda toplam 18 kişi istihdam edilecek.

Şoför

Şırnak, İstanbul, Yalova, Artvin, Aksaray, Bolu, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Karabük, Çorum ve Bursa'da yük ve yolcu taşımacılığında görev yapacak şoförler aranıyor.