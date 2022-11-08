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İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği başvuru sorgulama işlemi nasıl yapılır?

08.11.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişilerin işsizlik maaşı başvuru sonuçlarını öğrenmek veya ödeneklerinin ne zaman yatırılacağına dair bilgi almak amacıyla İŞKUR resmî sitesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Ayrıca e-Devlet üzerinden de işsizlik maaşı başvuru sonucu sorgulama işlemi yürütülebilmektedir. İşsizlik maaşı almaya hak kazanan kişilerin İŞKUR işsizlik maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği başvuru sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Yeni işsizler, İŞKUR tarafından sunulan işsizlik maaşına yönelik başvurularının sonucunu iki ayrı yöntem ile internet üzerinden öğrenebilmektedir. e-Devlet veya İŞKUR resmî platformu üzerinden başvuru işlemleri ile sonuç sorgulamanın gerçekleştirilmesi mümkündür. Ayrıca İŞKUR birimlerine giden kişiler, başvuru sonuçları başta olmak üzere işsizlik ödeneği ile alakalı her bir bilgiye ulaşabilmektedir.

İşkur işsizlik maaşı sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet kolaylığı ile öğrenilebilen işsizlik ödeneği başvuru sonucu direkt olarak İŞKUR resmî sayfasından da görüntülenebilmektedir. Ancak kişilerin bu süreçte işsizlik ödeneği sorgulama konusuna yönelik iki ayrı merakı bulunmaktadır. Bunların ilki, işsizlik maaşı başvurusunu tamamlayan bireylerin sonuç alma çabalarına yöneliktir. Söz konusu durumda e-Devlet üzerinden başvuru sonucunun görüntülenmesi mümkündür. Ayrıca direkt olarak İŞKUR resmÎ sitesine giriş yapılarak veya ilgili birimlere gidilerek işsizlik maaşı sonucu öğrenilebilmektedir.

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 İşsizlik maaşı başvuru formu örneği

İşsizlik maaşı başvuru formu örneği

İşsizlik maaşı sorgulama konusu ile alakalı olarak araştırılan diğer bir husus ise kişinin ödeneğinin hesabına yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmesine yöneliktir. Bu süreçte işsizlik ödeneği kontrol etme yöntemleri aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir:

  • Bireyler, İŞKUR'a IBAN ilettikleri takdirde işsizlik ödeneklerini bu hesap üzerinden alabilmektedir. Dolayısıyla işsizlik ödeneğinin ilgili hesaba yatırılıp yatırılmadığı, mobil uygulamalardan veya banka şubelerinden öğrenilebilmektedir.
  • Kişilerin İŞKUR'a IBAN iletmedikleri takdirde PTTBank sayesinde işsizlik ödeneklerini çekmeleri mümkündür. Bu doğrultuda kişiler, PTTBank bulunan şubelere giderek işsizlik ödeneklerinin yatırılıp yatırılmadığını kontrol edebilmektedir. Ayrıca bireyler, kimlik kartlarını PTT şubelerindeki memurlara göstererek işsizlik ödeneği sorgulaması yapabilmektedir.

İşkur işsizlik maaşı sorgulama telefon numarası nedir?

Resmî platformu üzerinden işsizlik ödeneği başvuru sonucu sorgulama imkânı sunan İŞKUR, iletişim hattı ile de yeni işsizlere gerekli konularda bilgi aktarmaktadır. Dolayısıyla İŞKUR resmî sayfasına giriş yapan kişiler, platformda yer alan iletişim hattını yani ALO 170'i arayarak başvuru sonucuna yönelik bilgi alabilmektedir. Ayrıca kişiler, İŞKUR iletişim hattının yanı sıra cep telefonu numarası ile de yetkililere ulaşabilmektedir. İŞKUR çağrı merkezi elemanları ile görüşme yapan bireyler, başvuru sonuçlarının yanı sıra işsizlik ödeneği ile alakalı herhangi bir konuda da bilgi alabilmektedir.

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