İŞKUR istihdam hedefine bir adım daha yaklaştı

ÖZCAN YILDIRIM - İŞKUR, bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 762 bin 933 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Geçen ay 92 bin 284 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, böylece yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirme hedefine bir adım daha yaklaştı.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Geçen ay 58 bin 603 erkek, 33 bin 681 kadın olmak üzere 92 bin 284 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 762 bin 933 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Geçen yıl 1 milyon 57 bin kişiyi işle buluşturup 1 milyon sınırını aşan İŞKUR, bu yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefliyor.

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- "İşlerin yüzde 99,4'ü özel sektörden"

İşverenlerce, İŞKUR'a geçen ay 186 bin 886 iş ilanı verilirken, ocak-ağustos döneminde verilen iş ilanları 1 milyon 691 bin 331'e ulaştı. Açık işlerin yüzde 99,4'ü özel sektörden geldi.