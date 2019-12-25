HABER

İŞKUR katkısıyla yeni bakırcı ustaları yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:15 | Son Güncelleme

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: - "Meslek kurslarımızı, sanatlarımızı, özellikle kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere yönelik yaptığımız çalışmaları çok önemsiyoruz ve son dönemde de bu alanda Türkiye genelinde 30 binin üzerinde insanımıza meslek kazandırma, sanatkarlık kazandırma noktasında büyük mesafe katettik" - Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık: - "Bu yıl 128 kursiyer alalım dedik. Bin müracaat geldi. Bunun 950'si kadın. Şu anda 800 kadın da bizde kayıtlı, kurs için sırada bekliyor"

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ile İŞKUR iş birliğinde yaklaşık 12 yıldır sürdürülen meslek edindirme eğitimleri sayesinde kentin simgelerinden bakırcılık alanında aralarında kadınların da olduğu yeni zanaatkarlar yetiştiriliyor.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişilerin iş gücü piyasasında istihdam edilebilmesi için niteliğe, vasfa, el sanatları becerilerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kurum olarak bunun için son yıllarda meslek edindirme programlarına, işbaşı eğitim programlarına ve çeşitli kesimlere yönelik mesleki beceri eğitim kurslarına ağırlık verdiklerinin altını çizen Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Kadınlarımızı önceleyen İşte Anne Projesi gibi, üniversiteli gençlerimiz için İşe İlk Adım Projesi gibi toplumun farklı kesimlerine yönelik programlarımız devam ediyor. Tabii bu meslek kurslarımızı, sanatlarımızı, özellikle kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere yönelik olarak yaptığımız çalışmaları çok önemsiyoruz ve son dönemde de bu alanda Türkiye genelinde 30 binin üzerinde insanımıza meslek kazandırma, sanatkarlık kazandırma noktasında büyük mesafe katettik."

Uzunkaya, Gaziantep'in de özellikle bakırcılık, sedefçilik gibi alanlarda en başarılı örneklerin gerçekleştirildiği illerden biri olduğunu vurgulayarak, kentte binin üzerinde kadını meslek ve sanat sahibi yapmak istediklerini belirtti.

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ile iş birliği içinde bakır sanatını öğretmek için kurs açtıklarına değinen Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın her birinde ailelerine katkı sunabilmenin, gerçekten el emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu görüyoruz. Bu yönü ile Türkiye'de biz diyoruz ki gerçekten çalışmak isteyene, sanatkara, zanaatkara, mesleği olana iş imkanı ve fırsatları var. İstihdam kurumlarının görevi de işte bu süreçleri yönetebilmektir. 2000'li yıllarda 1497 kişi aktif iş gücü programlarından yararlandırılırken bugün bu sayı 530 binlere çıkmıştır. Geleneksel mesleklerimizde zanaatkarlık alanında yaptığımız çalışmalar da bunun önemli bir parçasını ortaya koymaktadır."

Uzunkaya, bakırcılık mesleğinin gelecek kuşaklara da taşınmasını istediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bakırcılığın daha fazla ayakta kalabilmesi için, tutunabilmesi için de devlet olarak, İŞKUR olarak çok büyük fedakarlıkla programları, program modüllerini istekler ve talepler doğrultusunda hayata geçirdik. Özellikle kadınlarımızın bu mesleğe ilgisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Daha esnek çalışabilme fırsatı ve imkanı sunmasından dolayı da bu mesleğin kadınlar açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Umut ediyoruz ki bu istek tüm illerimizde ilgi alanlarına göre tüm mesleklerle, sanatlarla, zanaatlarla ilgili olarak devam etmiş olsun."

- 128 kişilik kursa 1000 kişi başvurdu

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık da 2008 yılından bu yana devlet sivil toplum iş birliğinin en güzel örneklerinden birini sunduklarını söyledi.

İŞKUR'la iş birliği içinde 12 yılda 1000 kadın kursiyere bakır işlemeciliğini öğrettiklerini aktaran Açık, şöyle konuştu:

"İŞKUR, kursiyerlere günde 50 lira veriyor, 50 lira da biz veriyoruz. Yetenek gördüğümüz kişilere yardımcı oluyoruz ve atölyelere yönlendiriyoruz. Sigortasız eleman bırakmadık, 200'ü aşkın vergi mükellefi kazandırdık. Bu yıl 128 kursiyer alalım dedik. Bin müracaat geldi. Bunun 950'si kadın. Şu anda 800 kadın da bizde kayıtlı, kurs için sırada bekliyor. Tabii biz erkekleri de alıyoruz. Şu an 128 kişinin 30'u erkek. Bakır üretiminin birkaç aşaması var. Biz kadınları genelde nakış bölümünde değerlendiriyoruz. Kadınlar nakışta çok başarılı oldular. Sıvama bölümüne, çekiç bölümüne de erkekleri yönlendiriyoruz. 12 yılda eğitim verdiğimiz bin kadının yüzde 50'sini istihdam ettik. İşveren indirimden faydalanıyor, işçi de kurs bittikten sonra hem eğitimli oluyor, hem sigortalı oluyor. Devlet de kayıt dışını önlüyor."

- "Çekiçle vurunca çıkan ses bana müzik sesi gibi geliyor"

Kurslar sayesinde bakır işlemeyi öğrenen 52 yaşındaki Nurgün Çetin, 8 yıldır bu mesleği yaptığını ve ustalık belgesini de aldığını belirterek, bu sayede 3 çocuğunun okumasına katkı sağladığını söyledi.

Çetin, işini çok sevdiğini anlatarak, "Bakırcılık benim hayatım, her şeyim. Maddi manevi beni o kadar güzel motive ediyor ki. Bakıra çekiçle vurunca çıkan ses bana müzik sesi gibi geliyor." dedi.

Eskiden eşinden para istemekte zorlandığını dile getiren Çetin, "Biz beş kişiyiz. Çocuklara mı, bana mı yetişsin? Şimdi hem işimi yapıyorum, hem evime katkıda bulunuyorum. Eşimse en büyük destekçim. Devletimizden de Allah razı olsun, kadınlara ücretli kurs imkanı sunuyor." diye konuştu.

Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz
Sel suları Kadirli-Adana karayolunu ulaşıma kapattıSel suları Kadirli-Adana karayolunu ulaşıma kapattı
Şırnak’taki göçükte arama kurtarma çalışmaları devam ediyorŞırnak’taki göçükte arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bakir Bakırcılar Odası Cafer Uzunkaya Celal Açık Gaziantep İŞKUR Kurs

En Çok Okunan Haberler

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir?

Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Yolda karşılaşıp silah çektiler! Ölü ve yaralılar var

Güngören'de şoke eden görüntü! Sokakta ceset bulundu

Cesedi sokak ortasında bulundu

Kadıköy'de şoke eden olay! Üniversite binasının 9. katından aşağı atladı

Üniversite binasının 9. katından atladı

Hırsızlık için girdiği binanın çatısından düşüp yaralandı

Hırsızlık için girdi canında oluyordu

Son dakika: FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Haberler peş peşe geldi! Çok sayıda kişiye gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.