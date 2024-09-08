İŞKUR kayıt belgesi nedir, nasıl alınır? İŞKUR kayıt belgesi alma şartları

Kısaca İŞKUR, Türkiye’de iş istihdamını geliştirmek korumak ve yaygınlaştırmak, işsizliği önlemek gibi hedefler doğrultusunda kurulmuştur. Aslında 1940'lı yıllarda temelleri atılmış olan kurum, bugünkü hâline ulaşmıştır. İşsiz durumda olan kişilerin bu kuruma kayıt olması ve kayıt belgesi alması önemlidir.

İŞKUR kayıt belgesi nedir?

İş arayan kişilere aracı olan İŞKUR, kayıt belgesi ile iş arayan vatandaşlara yardım etmek için onları kayıt altına alır. İŞKUR kayıt belgesinin verilmesine dair karar ilk kez 2017 yılında ortaya çıkmış ve kanunlarca belirlenmiştir. Kanunlar tarafından işverenlerin, işe alınacak olan kişilerden bu belgeyi istemesi zorunlu kılınmıştır.

Gerekli işlemler yapıldıktan ve adımlar izlendikten sonra elde edilen İŞKUR kayıt belgesi örneğine internetten kolaylıkla ulaşılabilir. İşverenler İŞKUR aracılığıyla bir işçi aldıkları zaman İŞKUR hem işçiye hem de işverenlere çeşitli destekler sunarak imkanlar sağlar.

Kaydını tamamlayan ve belgesini alan kişi, uygulama ve site üzerinden iş başvurularında bulunabilir. Bunun için iş arayan girişi üzerinden verilmiş olan şifre ve kullanıcı adı ile sisteme giriş yapılır. Giriş e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir.

İŞKUR kayıt belgesi ne işe yarar?

Birçok faydası bulunan ve faydaları hem işverenleri hem de çalışanları kapsayan İŞKUR kayıt belgesine sahip olan kişiler, işverenlerine ve işe alındıkları ya da başvurdukları iş yerlerine bu belgeyi beyan etmekle yükümlü olurlar. İş arayan kaydı oluşturulduğunun kanıtı olan İŞKUR kayıt belgesi, sisteme üye olunduğu anlamına da gelmektedir. Belge oluşturulduktan sonra internet üzerinden çeşitli işlemler yapılabilmektedir.

İŞKUR hem işverenlere hem de çalışanlara birçok fayda sağlar. Bir kişinin İŞKUR’da kaydı olması meslek kursları, iş arama süreci, işsizlik sigortası iş ve meslek danışmanlığı gibi farklı konularda destek aldığı ve alacağı anlamına gelir. Ayrıca İŞKUR aracılığıyla işe giren bir kişinin belli bir dönem boyunca sigorta ödemelerinin bir kısmı da İŞKUR tarafından karşılanır.

İŞKUR kayıt belgesi nasıl alınır?

Kişilerin İŞKUR kayıt belgesi alabilmesi için ilk yapması gereken İŞKUR’a kayıt yaptırmasıdır. Bu işlem için de en yakın İŞKUR şubesine gidilmesi gerekir. Şahsen yapılan ya da kurumun resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen başvurunun ardından kayıt işlemi yapılmış olur.

Kayıt işlemi yapıldıktan sonraki adımda kayıt belgesi alınır. Belge de yine kurum üzerinden alınabilir. Beyan ederek alınabilen belge, birkaç dakika içinde temin edilebilir. İşlemler internet üzerinden yapılacaksa e-Devlet sistemi de kullanılabilir. Dieğr birçok resmî işlem ve başvuru gibi İŞKUR kayıt belgesi e-Devlet üzerinden alınabilmektedir.

İŞKUR kayıt belgesi alma şartları nelerdir?

Bir kişinin İŞKUR kaydı edinebilmesi ya da İŞKUR kayıt belgesi alabilmesi için çeşitli şartları yerine getirmesi gereklidir. Bir yerde çalışmıyor olması da bu şartların başında gelir. Kurumun önceliği ve ana hedefi çalışmayan T.C. vatandaşlarına iş bulmak ve istihdam sağlamak, bir yandan personel arayan iş yerlerine işçi bulmaktır. Hem çalışanı hem de iş yerlerini ve işverenleri eşit oranda düşünen ve kollayan İŞKUR’a kayıt olmak bazı şartları gerektirir.

İŞKUR kayıt belgesi alma şartları şu şekilde özetlenebilir:

18 yaşını doldurmuş olmak

Özgeçmişte meslek ve eğitim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak belirtilmesi

Bir yere bağlı olarak çalışmıyor olmak

Emekli maaşı almıyor olmak

Malul maaşı almıyor olmak

Öğrenci olmamak

Aynı adreste bulunan kişilerden biri olmak

Tüm beyanların doğru olması

Kayıt belgesi alabilmek için talepte bulunmak

İŞKUR üyeliği bulunmak

İŞKUR üyeliği bulunan ve İŞKUR kayıt belgesi almış olan kişi, düzenlenen bir mesleki eğitim kursundan ya da işbaşı eğitim programından en çok 2 kez yararlanabilir. Bir kişinin kurs ve programlardan yararlanma sayısı toplam olarak 3 geçmeyecektir.