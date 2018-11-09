İŞKUR-KOSGEB desteğiyle 1612 girişimci iş kurdu

Sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarından oluşan eğitim sonunda verilen "Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi" ile katılımcılar, KOSGEB'in yeni girişimci desteğine başvuru yapabiliyor.

İşsizlikle mücadele kapsamında, işveren ile iş arayan bireyleri buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, bir yandan eğitim programlarıyla kişileri iş sahibi yaparken, bir yandan da aktif iş gücü hizmetlerini etkin bir biçimde kullanıyor. Bu çerçevede her yıl 81 ilde düzenli şekilde gerçekleştirilen programlar kapsamında, katılımcılara temel seviye girişimcilik eğitimi veriliyor.

Söz konusu kurslardan bu süreçte 45 bin 447 kişi faydalanırken, aynı dönemde eğitimini tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 2 bine yakın girişimci de kendi işinin patronu oldu.

İŞKUR'a kayıtlı kişilerin işlerini kurması ve geliştirmesi amacıyla hayata geçirilen "Girişimcilik Eğitim Programı" kapsamında 2013-2017 yılları arasında kent genelinde bin 757 kurs düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - ADEM KOÇ - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen "Girişimcilik Eğitim Programı" kapsamında sertifika almaya hak kazanan bin 612 girişimci, KOSGEB desteğiyle kendi işini kurdu.

Bu sayede, işini kurmak isteyip o güne kadar fırsat bulamamış girişimcilere, iş yeri sahibi olma imkanı sunuluyor.

- "Programla girişimcilere yeni fırsatlar sunuluyor"

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen, programa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimcilik eğitim programlarının, istihdamın korunması ve yaygınlaştırılması ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde, yeni ekonomik değerlerin oluşturulması ve iş yeri sayısının artırılması amacıyla düzenlendiği ifade etti.

Yelmen, eğitimlerin KOSGEB ile İŞKUR arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde düzenlendiğini hatırlatarak şu bilgileri verdi:

"Bu eğitim, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, dernek, vakıf ve özel eğitim kurumlarınca verilmektedir. Programın süresi 40 saattir. Eğitimler, 18 yaşını tamamlamış, kurumumuza kayıtlı kişilere verilmektedir. Bu programa, işsizler, emekliler, çalışanlar, memurlar, herkes katılabilmektedir. Programın sonunda KOSGEB sertifikası verilmektedir. KOSGEB'in hibe kredilerine başvurulabilmektedir. Katılımcılara kurumumuz tarafından günlük 20 lira cep harçlığı ödenmektedir. Yine program süresince genel sağlık sigortası primleri de kurumumuz tarafından karşılanmaktadır."