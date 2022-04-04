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İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat kaçta yapılacak?

04.04.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı başvuruların tamamlanmasının ardından araştırılmaya devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) yapılan açıklama sonrası gündem olan konuya ilişkin İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat kaçta yapılacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat kaçta yapılacak?

İŞKUR kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bakanlığa, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist gibi çok sayıda alanda personel alımı yapılacak. İŞKUR kura çekimi Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat kaçta yapılacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

İŞKUR KURA ÇEKİMİ İLE SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığına personel alımına ilişkin 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin kura çekimi yalnızca tek bir yerde yapılacak.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura Yeri : ANKARA, Kura Tarihi : 06.04.2022, Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı'na iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağı işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR NELERDİR?

5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ve kadro dağılımına ilişkin detayları Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzdan öğrenebilirsiniz.

İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzun linki:

https://yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/42776/0/surekli-isci-bakanlik-ilan-metni-ek-kadro-ve-meslek-dagilim-listesipdf.pdf

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İŞKUR personel alımı Sağlık Bakanlığı
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