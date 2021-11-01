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İŞKUR personel alımı ne zaman? 2021 İŞKUR personel alımı şartları neler?

01.11.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR personel ve memur alımı kapsamında güncel iş ilanları yayınlandı. En az 4 bin TL maaş ile personel alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR personel alımı için en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. İŞKUR iş ilanları için adaylardan istenen şartlar belli oldu. İşte merak edilenler...

İŞKUR personel alımı ne zaman? 2021 İŞKUR personel alımı şartları neler?

İŞKUR personel alımı ve memur alımı iş ilanları, KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere ikiye ayrılıyor. Birçok farklı pozisyona personel alımının gerçekleştirileceği belirtildi. İŞKUR ilanlarında açık pozisyon için talep edilen şartlar detaylı olarak yer alıyor. İşte merak edilenler...

İŞKUR PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Güncel iş ilanları İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alıyor. Açık pozisyonlara ulaşmak için İŞKUR'un, "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" adresine erişim sağlayınız. Birçok farklı pozisyonda alımlar gerçekleştirilecek. Şartlar ise ilana göre değişkenlik gösteriyor.

İş arayan kişilerin İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekli. Sonrasında iş arayan kişinin kendine uygun işleri görüntüleyebilmesi için "istihdam" ekranından kendisine uygun seçenekleri seçmeli.

Bunun için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Yukarıda belirtilen adımları uyguladıktan sonra İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı yapabilirsiniz.

İŞKUR personel alımı ne zaman? 2021 İŞKUR personel alımı şartları neler?

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMA

İŞKUR profilinizi İŞKUR'un internet adresinden veya İŞKUR merkezlerinden oluşturabilirsiniz. İŞKUR profil oluşturmak için "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın. Sonrasında sayfanın solunda yer alan "internet şubesi" alanına tıklayın. İŞKUR E-Devlet şubesine tıklayın. Kayıt sayfası açılacak. Bu sayfanın solundaki "İş Arayan" kısmına tıklayın sonrasında ise "Üye Ol" kısmına tıklayın. İş arayan için üyelik bilgilerini girin. Sonrasında üyelik sözleşmesini okumanız ve kabul etmeniz gerekir. Ardından kimlik bilgilerinizi girin.

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekir.

İŞKUR'a sadece T.C. vatandaşları kayıt yapabilir. Başvuruda bulunan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekir. Belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yok ise İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekir.


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