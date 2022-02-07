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İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP sonuçları nereden öğrenilir?

07.02.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında gerçekleşecek olan personel alımı başvurularının sonuçları heyecanla bekleniyor. İŞKUR TYP başvuru sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. TYP'ye müracaat edenler 2022 TYP başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya başladı. İşte 2022 İŞKUR TYP'ye dair merak edilenler!

İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklandı mı? İŞKUR TYP sonuçları nereden öğrenilir?

2022 İŞKUR TYP kapsamında gerçekleşecek olan personel alımı için başvuru süreci 11 Ocak 2022 tarihinde sona erdi. 2022 TYP'ye başvuru yapan adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. 2022 İŞKUR TYP başvuru kura sonuçlarına dair merak edilen soruları haberimizde yer verdik.

2022 TYP BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2022 TYP'lere yapılacak başvurular 07.01.2022 Cuma günü başladı ve 11.01.2022 Salı günü sona erdi. Başvurular 5 gün içinde yapıldı. Başvurular Kuruma gelmeden ALO 170 üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre kullanılarak yapılacaktır.

TYP BAŞVURULARINDA ARANAN ÖZELLİKLER NELERDİR?

-İŞKUR TYP'ler için bay başvuru sahiplerinde engelli ve eski hükümlülük koşulları hariç 35 yaş üstü olma koşulu aranmaktadır.

-SGK sorguları esnasında 4/a sigortalılığı bulunan, emeklilik kaydı bulunan ve Vergi mükellefiyeti bulunan kişiler TYP'den yararlanamaz.

-Başvuru tarihinden önceki 1 ay içerisinde SGK 4/a sigortalı kaydı olanlar katılımcı olarak seçilemez.

-TYP'lere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı hanede oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilir. Aynı haneden başvuru yapan kişilerin başvuru tarihine en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışması sonucu elde ettikleri gelirler toplamının asgari ücretin 1,5 katını aşması durumunda bu hanede oturanlardan hiçbiri TYP'ye katılamaz.

2022 TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıklamaya göre, nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 15 Şubat 2022'dir.

2022 TYP SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TYP sonuçları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. İŞKUR TYP sonuçları için bulundukları şehirlerin il ve ilçe eğitim müdürlükleri resmi internet sayfasından takip edilebilir.

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