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İŞKUR TYP başvuru ve kura sonuçları belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR TYP başvuru ve kura sonuçları nasıl öğrenilir?

08.02.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR 2022 TYP başvuru ve kura sonuçları okullar da dahil olmak üzere, birçok kurumda yer alan açık pozisyonlar için başvuru yapan kişiler tarafından merak ediliyor. 11 Ocak'ta sona eren başvuruların ardından gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki İŞKUR TYP başvuru ve kura sonuçları belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR TYP başvuru ve kura sonuçları nasıl öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde...

İŞKUR TYP başvuru ve kura sonuçları belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR TYP başvuru ve kura sonuçları nasıl öğrenilir?

İŞKUR TYP için 7 Ocak Cuma günü başlayan başvuru süreci 11 Ocak Salı günü sona erdi. ALO 170 ve İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılan başvuru sürecinin dolmasının ardından gözler İŞKUR TYP başvuru ve kura sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. İŞKUR TYP başvuru ve kura sonuçları belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR TYP başvuru ve kura sonuçları nasıl öğrenilir? soru ve konu başlıklarının yanıtına haberimizde yer verdik.

İŞKUR TYP BAŞVURU VE KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

İŞKUR aracılığı ile gerçekleşen TYP personel alımı için kura sonuçları çok sayıda kişinin gündeminde. 7 Ocak ila 11 Ocak arasında ALO 170 veya İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılan başvuruların ardından sonuçların açıklanması için bekleyiş sürecine geçildi. Sonuçlar henüz belli olmadı.

İŞKUR TYP BAŞVURU VE KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçlarının nihai listeleri için öngörülen tarih, 15 Şubat'tır.

2022 İŞKUR TYP BAŞVURU VE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları e-devlet'in 'Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru' kısmından öğrenilecektir.

E-devlet Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru Ekranı:

https://www.turkiye.gov.tr/iskur-typ-arama-ve-basvuru

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR personel alımı
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