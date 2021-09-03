İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? Okullara temizlik görevlisi, güvenlik personeli alınacak

Yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarıyla başlıyor. Okullarda çevre temizliği, güvenlik, çevre düzenlemesi gibi işleri yapmaları için İŞKUR TYP programı ile personel alınacak. 35 yaş üstü bireyler, kadınlar, engelliler, eski hükümlüler gibi birçok vatandaş, İŞKUR TYP programına başvuru yapabilir.

OKULLARA HİZMETLİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pansiyonlara 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personelinin alınacağını kaydederek, hayırlı olmasını temenni etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise 6 Eylül itibarıyla başlayacak olan yüz yüze eğitimden önce insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini vurguladı.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ile güvenlik ve çevre temizliği, özel güvenlik, çevre düzenlemesi ile onarım ve temizlik alanında alınacak olan başvurular 2020-2021 dönemi için geçerlidir.

İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP sayfasından yapılacak. Alımlarla ilgili gerekli bilgiler, MEB tarafından İŞKUR'la paylaşıldı. Böylece başvuru yapmak isteyenler, TYP sayfasında yer alan uygulama bölümünden, 'MEB bakım onarım ve temizlik’, 'MEB Güvenlik' ve 'MEB Çevre Düzenlemesi', seçeneğini seçip, 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapanların seçiminde noter kurası yöntemi, liste yöntemi ve yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanmaktadır. Her programın özelliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

İstihdamında zorluk yaşanan aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde düzenlenir.

35 yaş üstü bireyler, kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar Birinci Liste’ye dâhil edilmekle beraber, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması yer almamaktadır. Öte yandan, birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar faydalanamayacaktır.



