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İŞKUR TYP nedir, başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
12.09.2024 14:00
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Uzun zaman önce hizmet vermeye başlayan İŞKUR, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün kısaltmasıdır. İşsizliği önlemek, vatandaşlara istihdam sağlamak gibi çeşitli hedefler doğrultusunda hayata geçirilen kurum idari, mali ve hukuki olarak tüzel bir kişiliktir.

İŞKUR TYP nedir, başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir?

İçindekiler

  • İŞKUR TYP nedir?
  • TYP ne işe yapar?
  • İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır?
  • İŞKUR TYP'ye kimler başvurabilir?
  • İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR ya da uzun adıyla Türkiye İş Kurumu, 1946 yılında Dünya Savaşı etkileri ile gündeme gelmiş bir projedir. Yıllar içinde geliştirilmiş ve bugünkü hâline gelmiştir. Çeşitli programlar ile zenginleştirerek iş istihdamı alanında hem işverenlere ve personel arayanlara hem de işsiz vatandaşlara hizmet vermek için kurulmuştur.

İŞKUR TYP nedir?

Kısa adı ile İŞKUR TYP, işsiz olan vatandaşlara iş alışkanlıkları kazandırmak sureti ile iş hayatına hazırlamak ve onların iş hayatına katılmaları için teşvik sağlamak için geliştirilmiş bir programdır. TYP’nin açılımı baş harflerine göre Toplum Yararına Programlar’dır ve iş bulamayan vatandaşları desteklemek adına geliştirilmiştir.

TYP, salgınlar, afetler gibi acil durumlarda ve ülkenin zor zamanlarında toplum hizmetlerine destek verir. Aynı zamanda işsiz bireylerin disiplinlerini korumayı ve çalışma alışkanlıklarını sürdürmelerini sağlamayı hedefler.

TYP ne işe yapar?

Kanunlar doğrultusunda hizmet veren İŞKUR ve TYP programı toplum yararına hizmet vermektedir. Kamu hizmetlerini destekleyici olarak geçici bir gelir elde edilmesi için de etkin bir rol oynar. Başlıca avantajları ve faaliyetleri şunlardır:

  • İşsiz vatandaşlara iş alışkanlıkları kazandırır.
  • İş hayatına katılım sağlanması için teşvik eder.
  • Afet, salgın gibi felaket durumlarında kalmış kişilere öncelik tanır.
  • Kamu hizmetlerini destekler.
  • Geçici gelir sağlar.

İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlantılı olan İŞKUR TYP başvuruları online olarak internet üzerinden yapılabilmektedir. Her yıl belli tarihlerde açılan başvurular bazı özel durumlara göre uzatılabilir.

İŞKUR sitesi üzerinden yayınlanan bilgiler takip edilmeli ve başvuru belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmelidir.

İŞKUR TYP'ye kimler başvurabilir?

İŞKUR TYP programına başvuru ve kayıt yapabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekir. İŞKUR TYP başvuru şartlarından bazıları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Emekli ya da gazi aylığı almıyor olmak
  • Bir yerde bağlı olarak çalışmıyor olmak

Ayrıca bir adreste ikamet eden sadece bir kişi TYP programına dahil edilebilir. Bir aileden 2 ya da daha fazla kişi aynı anda TYP programına başvuru yapma hakkına sahip olamaz. Bunlar dışında terörle mücadelede malul kabul edilmeyecek şekilde yaralananlar, eski hükümlüler, engelli bireyler ya da 35 yaş üstü kişiler başvuru yapamaz.

İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR TYP başvuru şartlarına uymayan kişiler programa dahil edilemez. Toplum Yararına Programlar'a dahil olabilmek için gerekli olan şartların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gelir. Ayrıca yasal reşit olma yaşı olan 18 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmak da gerekir.

TYP başvuru e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bunun için birkaç adım uygulamak yeterli olacaktır. Başvurunun ardından İŞKUR TYP sonuçlar sayfasında başvuru durumu takip edilebilir. Sonuçların ne zaman açıklanacağı bilgisi de yine başvuru yapılan sayfada belirtilir.

Başvuru işlemleri hem e-Devletten yapılabilir hem de İŞKUR’a ait resmî internet sitesi ya da uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilir. E-Devlet dışında başvuru yapılacak site adresi "esube.iskur.gov.tr" şeklindedir.

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İŞKUR Türkiye İş Kurumu
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