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İŞKUR'dan çalışan annelere 40 milyon lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten 19 bin 482 kişi yararlandı - Uygulamanın başladığı Nisan 2016'dan bu yılın ocak sonuna kadar, yarım çalışma ödeneğinden yararlananlara toplam 40 milyon lira ödeme yapıldı

ÖZCAN YILDIRIM - Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten bugüne kadar 19 bin 482 kişi yararlandı. Uygulamanın başladığı Nisan 2016'dan bu yılın ekim sonuna kadar vatandaşlara toplam 40 milyon lira yarım çalışma ödeneği verildi.

İŞKUR'un kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütebilmesi için 2016 yılı başında uygulamaya koyduğu "yarım çalışma ödeneği"ne ilgi artarak devam ediyor. Bu kapsamda geçen ay bin 980 kişiye 1 milyon 652 bin 208 lira yarım çalışma ödemesi yapıldı.

Uygulamanın başladığı Nisan 2016'dan bu yılın ocak sonuna kadar gerekli şartları karşılayan 19 bin 482 kişi ödenek almaya hak kazanırken, bu sürede vatandaşlara toplam 40 milyon lira ödendi.

- İşveren, işçinin talebini engelleyemiyor

Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkandan yararlanabilmesi için öncelikle çalıştıkları iş yerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor.

İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.

- Son 3 yılda en az 600 gün işsizlik primi şart

Uygulamadan yararlanabilmesi için işçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ile analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesiyle başvurulması gerekiyor.

Yarım çalışma ödeneği; birinci doğumda en fazla 30 gün, ikinci doğumda en fazla 60 gün, sonraki doğumlarda en fazla 90 gün, çocuğun engelli doğması halinde en fazla 180 gün olarak ödeniyor. Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 gün yarım çalışma ödeneği veriliyor.

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çalışan anne İŞKUR yarım çalışma ödeneği

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