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İŞKUR’dan engelli istihdamı için proje çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

Engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması, yine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere, “Engelli çalıştırmayan işverenlere uygulanan idari para cezalarını değerlendirmeye yetkili komisyon fon” kaynağından hibe destek verilecek.İŞKUR’un faaliyete geçirdiği projede birçok destek başlığı bulunmakta.

Engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması, yine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere, “Engelli çalıştırmayan işverenlere uygulanan idari para cezalarını değerlendirmeye yetkili komisyon fon” kaynağından hibe destek verilecek.
İŞKUR’un faaliyete geçirdiği projede birçok destek başlığı bulunmakta. Bunlardan başlıcaları, Engelli Kendi İşini Kurma Projesi, engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik proje, toplam 50 bin TL’ye kadar hibe kapsamında desteklenmekte. Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi, brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe kapsamında desteklenmekte.
Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, iş yerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler projelerini 18 Aralık 2019 tarihine kadar hazırlayıp Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. İlgililer, başvuru rehberi, başvuru formu ve eklerine www.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilir ve İŞKUR Bursa Proje Ofisinden gerekli destek alınabilir.

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