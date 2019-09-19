HABER

İŞKUR’dan istihdam garantili tekstil kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:49 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürlüğü, Çobanlar Halk Eğitim Merkezi ve Çobanlar’da kurulacak olacak bir tekstil firması arasında istihdam garantili kurs protokolü imzalandı.İŞKUR İl binası toplantı salonunda gerçekleştirilen protokole İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Çobanlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Karaçeşme ve tekstil firma sahibi Celal Çelik katıldı.

İŞKUR’dan istihdam garantili tekstil kursu

Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürlüğü, Çobanlar Halk Eğitim Merkezi ve Çobanlar’da kurulacak olacak bir tekstil firması arasında istihdam garantili kurs protokolü imzalandı.
İŞKUR İl binası toplantı salonunda gerçekleştirilen protokole İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Çobanlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Karaçeşme ve tekstil firma sahibi Celal Çelik katıldı. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya yaptığı açıklamada, erkek üst giyim sektöründe 50 kişinin istihdam edileceği kursun protokolünü imzaladıklarını söyleyerek, 25 Eylül tarihinde kursun başlayacağını belirtti. Karakaya şöyle devam etti: “Önümüzdeki günlerde seçmeler gerçekleştirilip, 25 Eylül 2019 tarihinden itibaren kursumuz başlayacak. 13 Ocak 2020 tarihinde ise kursumuz sona erecektir. Firmamız burada büyük bir yatırım yaptı. İnşallah burada 500 kişi istihdam edilecek. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Firma ile iletişim halindeyiz. Çalışmak isteyen vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyoruz. İl Müdürlüğümüze başvursunlar, kurslar hakkında kendilerine danışmanlarımız tarafından gerekli olan bilgilendirme yapılacaktır.”
Öte yandan, Müdür Karakaya, Toplum Yararına Program (TYP) başvurularının ise 30 Eylül tarihi itibariyle başlayacağının bilgisini vererek, “Bilginiz gibi Milli Eğitime bağlı okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımları için 30 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında ilana çıkacağız. Buralarda çalışmak isteyen vatandaşlarımızda 30 Eylül tarihi itibariyle www.iskur.gov.tr adresinde ya da bizzat gelerek il müdürlüğümüzden başvuru yapabilirler. TYP’ye Afyonkarahisar merkez ve ilçelerde toplamda 700 temizlik görevlisi 335 güvenlik görevlisi olmak üzere 1035 kişi istihdam edilecektir. Program 21 Ekim 2019 tarihinde başlayıp 28 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir” dedi.

İŞKUR’dan istihdam garantili tekstil kursu

İŞKUR’dan istihdam garantili tekstil kursu

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
Doktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtıDoktorlar sağlıkta şiddete dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı
Kocaeli’de 61 yıl önce kamulaştırılan yolun 2 bin 500 varisi aranıyorKocaeli’de 61 yıl önce kamulaştırılan yolun 2 bin 500 varisi aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nin de içerisinde bulunduğu alanda yangın!

Nükleer Araştırma Merkezi risk altında

Son dakika: Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması: Türkiye için tehlike yaratmayacak

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Son dakika: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem!

Son dakika: Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis

Ahmet Toker'in cezası belli oldu

İBB'den Uzunçayır metrobüs durağındaki mescide ilişkin açıklama

Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama

TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Gören telefonuna sarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.