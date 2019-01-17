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"Islah yapılmasaydı Torbalı felaketle karşı karşıya kalacaktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 17:17 | Son Güncelleme

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez: "İlçeden geçen Fetrek Çayı da son yılların en fazla doluluk oranını gördü. Fetrek Çayı'nda ıslah çalışması yapılmasaydı, ilçemiz çok büyük bir felaket ile karşı karşıya kalacaktı"

İZMİR (AA) - Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçede geçen hafta 3 gün süreyle etkili olan yağışa ilişkin, "İlçeden geçen Fetrek Çayı da son yılların en fazla doluluk oranını gördü. Çayda ıslah çalışması yapılmasaydı, ilçemiz çok büyük bir felaket ile karşı karşıya kalacaktı." değerlendirmesini yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede geçen hafta 3 gün süreyle etkili olan yağmurun yaşamı olumsuz etkilediği belirtilerek, Torbalıda metrekareye 201,5 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.

Torbalı Belediyesi ve DSİ 2. Bölge Müdürlüğünce yapılan Fetrek Çayı Islah Projesi ile taşkının önüne geçildiği bildirildi.

Açıklamalarına yer verilen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ıslah projesinin birinci kısım etabının tamamlandığını ikinci etap içinse hazırlıkların yapıldığını belirtti.

İlçede bu derecede yüksek bir yağışın 35 yıl önce görüldüğünü vurgulayan Görmez, şunları kaydetti:

"İlçeden geçen Fetrek Çayı da son yılların en fazla doluluk oranını gördü. Fetrek Çayı'nda ıslah çalışması yapılmasaydı, ilçemiz çok büyük bir felaket ile karşı karşıya kalacaktı. Torbalı, Fetrek Çayı ana yatak da 22 bin metrelik uzunluk boyunca yatak talveg düzenlemesi, sedde imalatı ve tahkimat çalışmaları yapılarak çay yatağı ıslahı edildi. Projenin 2. etabına da en kısa zamanda başlamayı hedefliyoruz. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarına en kısa süre içinde müdahale ettik. Kurduğumuz kriz masası ile de vatandaşlarımızın mağduriyetini engelledik. Fetrek Çayı Islah Projesi'nde çok büyük katkıları bulunan dönemin Başbakanı, Meclis Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı sayın Binali Yıldırım'a, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı sayın Veysel Eroğlu'na ayrıca teşekkür borçluyuz."

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