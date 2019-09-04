İslahiye Üzüm ve Biber Festivali başladı

Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Gaziantep Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İslahiye ilçesinde 50 bin dekar alanda tarımı yapılan üzüm ve 12 bin dekarda üretimi gerçekleştirilen biber için Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İslahiye Belediyesince gerçekleştirilen festivalin birinci gün etkinlikleri, ilçenin "üzüm ambarı" Altınüzüm Mahallesi'nde düzenlendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Üzüm ve Biber Festivali, başladı.

Bakbak, "Türkiye'de 4 milyon ton üzüm üretiliyor ve bunun 117 bin tonu Gaziantep İslahiye'de yetişiyor." ifadesini kullandı.

Kırmızıbiber üretimine de değinen Bakbak, Türkiye'nin kırmızıbiber üretiminin 4'te birinin İslahiye'de gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Toprak ise festivalin önemine değinerek, yöre üzümünün tanıtılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

Başkan Vural da üzümde telli sisteme geçilmesini teşvik amacıyla yürütülen proje ile 2020 sezonu öncesinde dikilecek direklerin maliyetinin belediye tarafından karşılanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından "En Güzel Üzüm" yarışmasında ürünleri dereceye giren 3 üreticiye altın verildi.

Daha sonra Ayaz Erzen sahne aldı.

Festival, yarın yapılacak programın ardından sona erecek.

