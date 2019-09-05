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İslahiye Üzüm ve Biber Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 22:38 | Son Güncelleme

Konuklara üzüm suyu ikram edilen festivalde, "En Güzel Kırmızıbiber" yarışmasında dereceye girenler altın ve plaketle ödüllendirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve iki gün süren Üzüm ve Biber Festivali sona erdi.

İlçede 50 bin dekarda tarımı yapılan üzüm ve 12 bin dekarda üretimi gerçekleştirilen biber için Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İslahiye Belediyesince Altınüzüm Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival, bugün "En Güzel Kırmızıbiber" yarışmasıyla tamamlandı.

Festivale katılan 49 yaşındaki Ahmet Gezer'in, 23 acı İslahiye biberini ardı ardına yemesi etkinlikte renkli anlar da yaşanmasını sağladı. Kırmızıbiberleri yiyen Gezer"e bir sepet İslahiye biberi hediye edildi.

Yarışmaya giren biberlerin standını gezen İlçe Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, yaptığı açıklamada, kırmızıbiberin İslahiye'nin sembol ürünü olduğunu söyledi, ürünlerin tanıtılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kemal Vural da İslahiye'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek üzüm ve biber üreticileri için yeni sezonda otomatik fide dikme makinesini hizmete sunacaklarını belirtti.

İslahiye üzüm suyunun ikramı edildiği festivalde "En Güzel Kırmızıbiber" yarışmasında dereceye girenler altın ve plaketle ödüllendirildi.

Festivale Nurdağı Belediye başkanı Ökkeş Kavak, Gaziantep Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa İlmeç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
islahiye üzüm ve biber festivali

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