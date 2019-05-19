İslahiye’de 19 Mayıs'ta bayıltan koşu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ‘Gençlik Koşusu’nda fenalaşan bazı öğrencilere sağlık ekipleri müdahale etti.

İslahiye Atatürk Stadı’ndaki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına; Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan,106’ncı Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkan Vekili Fetiye Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Çiftçi, STK temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalar kapsamında düzenlenen 400 metre kızlar ile 800 metre erkekler ‘Gençlik Koşusu’nda’ bitiş çizgisini geçen bazı öğrenciler fenalaştı. Kendilerini yere atan öğrencilere, alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Kutlamalar, öğrencilerin hazırladıkları gösterileri sunması ve yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

