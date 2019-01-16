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İslahiye'de, 26 bin paket kaçak sigara ele geçrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 10:51 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurup, aradığı TIR'da 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurup, aradığı TIR'da 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namık S. yönetimindeki 79 DF 083 plakalı TIR'ı, Serinevler Mahallesi yakınlarında durdurdu. Yapılan aramada, TIR'ın dorsesinin gizli bölmelerinde 26 bin paket sigara bulundu. Kaçak sigaralara el koyan ekipler, TIR şoförü Namık S.'yi gözaltına aldı.

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